Jamahal Hill explica discussão acalorada com Alex Poatan no UFC PI

Na última quinta-feira (5), em Las Vegas (EUA), Jamahal Hill protagonizou uma polêmica na comunidade do MMA. Ao encontrar Alex Pereira no Instituto de Performance do UFC, o americano o abordou de forma nada sutil, iniciando assim uma discussão acalorada. Como o desentendimento com o campeão dos meio-pesados (93 kg) viralizou, 'Sweet Dreams' deu sua versão sobre o que de fato aconteceu.

Na ocasião, o brasileiro até esticou a mão para cumprimentar Hill. Contudo, ao perceber a hostilidade do americano, 'Poatan' 'virou a chave' e o chamou para resolver as diferenças no octógono do ginásio. Em seguida, Jamahal recusou a proposta do rival. A confusão só foi encerrada, quando Plínio Cruz, treinador de Alex, e Pablo Sucupira, líder da 'The Fighting Nerds', afastaram os lutadores.

Ao dar sua versão do ocorrido em seu canal no 'YouTube', Hill negou ter abordado o brasileiro de forma agressiva. É bem verdade que o americano admitiu que desafiou 'Poatan' para uma revanche frente a frente, mas garantiu que foi respeitoso e frisou que foi o desafeto que iniciou o 'trash talk' e buscou o conflito, tornando o encontro tenso ao lembrar de sua vitória em abril. Na ocasião, o striker nocauteou o rival no primeiro round.

"Terminei meu treino e Alex estava se exercitando. Fui até lá e conversei, perguntei para ele o que estávamos fazendo? Não precisamos falar pelo Twitter porque estou aqui. Inicialmente, foi tranquilo, 'Não corra para os pesados. Vou cuidar dos negócios e então precisamos lutar de novo'. No meio da troca, ele falou algo e seu tradutor disse, 'Ele disse que você ainda está dormindo, que acordou'. Estou bem acordado agora. Você pode ser colocado para dormir. Aí, tudo se tornou meio que uma encenação, 'Pegue as luvas e vá para o octógono'. Eu respondi, 'Para que diabos precisamos de luvas? Não estamos sendo pagos agora'. Sou pago para colocar luvas e lutar", declarou o lutador.

Sem medo

No auge da discussão, 'Poatan', irritado com a postura do americano, jogou as luvas nele e o convocou para o acerto de contas em pleno Instituto de Performance do UFC. No entanto, Jamahal se negou a calçá-las e recuou, recebendo duras críticas de parte da comunidade do MMA, que contestou sua coragem. Ciente da repercussão negativa, o ex-campeão dos meio-pesados da companhia se defendeu e negou ter medo do carrasco.

Pelo contrário, Hill ressaltou que, por ele, resolveria o problema com o renomado striker com ou sem luvas. No entanto, o americano explicou que, caso isso acontecesse, seria punido pelo UFC de maneira exemplar. Portanto, o atleta, como um bom profissional, optou por adiar o acerto de contas e deixou claro que, apesar da evidente animosidade, só irá atacar 'Poatan' no octógono, em uma luta oficial.

"Quando estou em uma situação como essa, poderíamos trocar socos agora mesmo. Não vou esperar. Podemos brigar agora mesmo, mas a resposta dele foi ficar parado. Então, f***-se, vamos ser pagos. Se eu esticasse a mão, o acertasse e começássemos a lutar ali mesmo, eu possivelmente perderia minha próxima luta e quaisquer oportunidades que tenha, ter restrições no PI, todas essas outras coisas. Nós somos pagos. Ganhamos muito dinheiro na primeira vez que lutamos. Por que eu não ganharia muito dinheiro quando eu o nocauteá-lo da próxima vez?", concluiu o atleta.

Registro de Hill no MMA

Jamahal Hill, de 33 anos, é ex-campeão dos meio-pesados do UFC. Atualmente, o americano é o terceiro colocado no ranking da categoria. 'Sweet Dreams' iniciou sua trajetória no MMA em 2017, estreou na organização em 2020 e construiu um cartel composto por 12 vitórias, duas derrotas e um 'no contest' (sem resultado). Seus principais triunfos foram sobre Glover Teixeira, Johnny Walker e Thiago 'Marreta'.