Estêvão pede foco em jogo decisivo e avalia temporada pelo Palmeiras: "Mais do que pensava"

As chances são pequenas, mas o atacante Estêvão ainda crê que o Palmeiras pode conquistar o título do Brasileiro. O jogador, herói da vitória de virada sobre o Cruzeiro, pediu foco na última rodada da Série A, diante do Fluminense, e projeta mais um triunfo para concluir o ano.

"Contra o Cruzeiro, a gente soube sofrer no jogo e passar pelas dificuldades, soube também o momento certo de atacar e de ir para cima. Conseguimos empatar rapidamente e eu tive a oportunidade de fazer o segundo gol. Agora é focar no próximo jogo, que será muito importante para a gente, em casa, ao lado da nossa torcida. Se Deus quiser, vamos sair com mais uma vitória", disse o garoto.

O atleta também avaliou a sua primeira temporada com a camisa alviverde. O jogador de 17 anos finaliza 2024 como um dos principais jogadores do time e brigando pela artilharia do Brasileirão. São 12 assistências 19 gols feitos neste ano, sendo 13 tentos na Série A. Estêvão diz que vive até "mais do que pensava".

"Todos aqui do clube, jogadores, comissão técnica e funcionários, são fundamentais e tiveram papel importante para mim neste ano. Só tenho que agradecer a todos eles, à minha família também, que me ajudou bastante. É um ano que eu tinha muita expectativa, mas foi mais do que eu pensava, Deus me abençoou bastante. Confesso que no começo do ano eu achei que não ia ter tanta oportunidade, mas, com o passar da temporada, as chances foram aparecendo e fui aproveitando cada oportunidade que eu tive e pude ser feliz, ajudando meus colegas e ajudando o Palmeiras", avaliou.

O Verdão tem mais uma sessão de treino antes de entrar em campo pela última vez na temporada. A partida contra o Fluminense está agendada para as 16h (de Brasília) deste domingo, no Allianz Parque.

Para o time alviverde, as contas para conquistar o título são simples. A equipe precisa vencer o seu jogo e contar com uma vitória do São Paulo sobre o Botafogo. Qualquer outro placar dá o troféu aos cariocas.

O Palmeiras é o vice-líder da tabela de classificação da Série A, com 73 pontos, três a menos que o Glorioso. A equipe vem de uma vitória de virada contra o Cruzeiro, triunfo este que a manteve viva briga pelo título.