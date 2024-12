Corinthians pega G4 no returno do Brasileirão e supera adversários do topo

O Corinthians teve uma retomada surpreendente na reta final do Campeonato Brasileiro. No recorte do returno, o time é o 4º colocado da tabela.

Corinthians tem desempenho de G4

O Timão soma 34 pontos no segundo turno do Brasileirão. A equipe comandada por Ramón Díaz chegou a oito triunfos consecutivos na competição. A tabela é atualizada pelo Departamento de Matemática da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais).

O Corinthians fechou a 37ª rodada entre as quatro melhores equipes da segunda metade do torneio, com a vitória sobre o Bahia por 3 a 0, na Neo Química Arena.

Enquanto isso, Flamengo, Fortaleza e São Paulo, que estão no G6 geral, ficaram atrás do Timão no returno. O Leão é o 5º, seguido do Rubro-Negro (6º). Já o Tricolor Paulista ficou em 9º.

O clube alvinegro venceu 10 de 18 jogos disputados neste período, tendo um aproveitamento de 62,9% dos pontos. Foram apenas 4 empates e 4 derrotas no returno.

Vaga na pré-Libertadores garantida

A vaga na pré-Libertadores já está garantida ao time alvinegro, antes do fim do Brasileiro. A vitória do Palmeiras sobre o Cruzeiro definiu o Corinthians no G7 geral.

Na 38ª rodada, o Timão visitará o Grêmio, em Porto Alegre, sem preocupações. Porém, a partida ainda poderá definir Yuri Alberto como artilheiro isolado do Brasileiro. O camisa 9 tem 14 gols marcados, mesmo número de Alerrandro, do Vitória.