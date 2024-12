Rival do Botafogo no Mundial, PSG fica no empate com o Auxerre pelo Francês

Auxerre e PSG empataram em 0 a 0 nesta sexta-feira (06), em jogo válido pela 14ª rodada do Campeonato Francês. O duelo aconteceu no Estádio l'Abbé-Deschamps.

Com o empate, o adversário do Botafogo no Super Mundial de 2025 chegou a oito pontos de vantagem na liderança do torneio, com 34 totais. Já o Auxerre ficou em oitavo colocado, com 20 pontos conquistados.

Além do PSG, o Botafogo irá enfrentar o Seattle Sounders, dos EUA, e o Atlético de Madrid, da Espanha. O torneio internacional tem data para iniciar em 15 de junho de 2025, com duração de quase um mês. O campeonato está previsto para acabar em 13 de julho.

Como foi o jogo

O PSG pressionou os donos da casa e até abriram o placar, mas o gol estava impedido. Extremamente superior, a equipe da capital francesa jogou com linhas altas sobre o Auxerre durante todo o primeiro tempo, mas só anotaram um único tento, invalidado por impedimento. A equipe da casa criou algumas oportunidades, mas nenhuma de perigo.

Na segunda etapa, Dembélé e Kolo Muani entraram em busca de mudar o confronto, mas duelo terminou sem gols. Dois dos principais atacantes do PSG foram colocados no jogo por Luis Enrique, mas foi o meia Vitinha que acertou bela finalização no travessão. Pouco depois, Traorè, pelo Auxerre, obrigou Donnarumma a fazer bela defesa para evitar o gol dos donos da casa.

O goleiro Léon teve ótima atuação e evitou mais de um gol parisiense. Nos últimos dois minutos, o paredão agarrou duas finalizações incríveis e conseguiu assegurar o empate com o líder do torneio.

Ficha técnica

Auxerre 0 x 0 PSG

Competição: 14ª rodada do Campeonato Francês

Local: Estádio l'Abbé-Deschamps - Auxerre, França

Data e hora: 06 de dezembro de 2024, às 17h (de Brasília)

Árbitro: Jéréme Pignard

Assistentes: Laurent Coniglio e Steven Torregrossa

VAR: Benoít Millot

Amarelos: Traorè, Sinayoko, Pacho

Auxerre: Léon; Osho, Jubal e Akpa; Hoever (Joly), Owusu, Danois e Mensah; Perrin (Onaiu), Traorè e Sinayoko (Bair). Técnico: Christophe Pélissier

PSG: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho e Nuno Mendes; Fabián Ruiz (Asensio), Vitinha e Zaire-Emery; Lee Kang-In (Doué), Barcola (Dembélé) e Gonçalo Ramos (Kolo Muani). Técnico: Luis Enrique