Augusto Melo banca Yuri no Corinthians: 'Se depender de mim, não sai'

O presidente Augusto Melo voltou a afirmar que o atacante Yuri Alberto não sairá do Corinthians na próxima janela de transferências.

O que aconteceu

Melo diz que Yuri ainda tem 'muita coisa para cumprir no Corinthians'. Ele falou em entrevista ao Zona Mista do Hernan, que vai ao ar na próxima segunda-feira (9) no canal do UOL Esporte no YouTube.

O presidente confirmou a procura de clubes do exterior pelo atacante, mas segue confiante que o centroavante seguirá no Timão na próxima temporada. Ele destacou o comprometimento do atleta no dia a dia em superar a fase ruim para hoje virar o artilheiro do Brasileirão.

Ele vai ficar, ele tem o sonho dele (jogar na Europa), mas é muito novo ainda, tem tempo pela frente, tem muita coisa para cumprir no Corinthians, tem que nos dar título para sair ainda melhor daqui. A gente sempre confiou no Yuri, sabe o potencial dele e de outros atletas também que passaram uma fase complicada, isso faz parte em qualquer setor. Tudo que você faz na vida você tem fase que você atravessa e é questão de superação e você tem que se dedicar, e com o Yuri não seria diferente, sempre confiamos muito nele, demos estrutura para ele aqui e sempre deixamos ele tranquilo para fazer o trabalho dele Augusto Melo, ao UOL.

Agora está aparecendo novamente (clubes interessados), ninguém esquece de jogar futebol, ainda mais o Yuri. Sabíamos que mais cedo isso iria acontecer e é o que está acontecendo, para a nossa felicidade como corinthiano e para ele como atleta. Ele tem contrato e esperamos que ele cumpra, se depender de mim, não sai. Claro que existe o desejo dele e a multa, que é alta, e a gente conta muito com isso Augusto Melo.

