UFC remarca Amanda Ribas vs Mackenzie Dern para liderar primeiro card de 2025

O planejamento de Amanda Ribas e Mackenzie Dern sofreu uma alteração. Originalmente, a revanche entre as brasileiras iria compor o UFC Tampa, evento programado para acontecer no dia 14 de dezembro, mas, por razões desconhecidas, foi retirado do card. Agora, as atletas vão medir forças novamente na luta principal do primeiro show da organização na temporada 2025, marcado para o dia 11 de janeiro, em Las Vegas (EUA). A informação foi divulgada pelo site 'MMA Mania'.

O combate envolvendo as profissionais será válido pelo peso-palha (52 kg) e é de extrema importância para a categoria. Número seis no ranking da divisão, Mackenzie visa emplacar a segunda vitória seguida e, consequentemente, se aproximar de uma possível disputa de título. Já Amanda, dona do oitavo lugar na tabela de classificação, busca recuperação após perder para Rose Namajunas no peso-mosca (57 kg). Na primeira luta entre as brasileiras, realizada em 2019, Ribas levou a melhor sobre Dern por decisão unânime.

Registro de Amanda e Mackenzie no MMA

Amanda Ribas, de 31 anos, é uma das principais lutadoras do Brasil no MMA. A atleta iniciou sua trajetória no esporte em 2014 e estreou no UFC em 2019. Atualmente, a mineira é a oitava colocada no ranking do peso-palha e ocupa o décimo lugar na tabela de classificação do peso-mosca. Na modalidade, a profissional construiu um cartel composto por 12 vitórias e cinco derrotas. Seus triunfos mais importantes foram sobre Mackenzie Dern, Paige VanZant, Virna Jandiroba e Viviane Araújo.

Com uma carreira repleta de conquistas no jiu-jitsu, Mackenzie Dern, de 31 anos, iniciou sua trajetória no MMA em 2016 e estreou no UFC em 2018. Atualmente, a brasileira é a sexta colocada no ranking do peso-palha da companhia. Na modalidade, a atleta construiu um cartel composto por 14 vitórias e cinco derrotas. Seus principais triunfos foram sobre Angela Hill, Lupita Godinez, Tecia Torres e Virna Jandiroba.