Surfista brasileiro 'vive' 24 dias em motorhome atrás de ondas nos EUA

O surfista brasileiro Sunny Pires, de apenas 19 anos, passou 24 dias explorando a Califórnia (EUA) vivendo em um motorhome.

Aventura californiana

Sunny emerge como uma promessa do surfe brasileiro. Natural de Búzios (RJ), ele venceu a quarta etapa do Circuito Banco do Brasil de Surfe 2024, na Praia de Maresias, em São Sebastião (SP), e apareceu em 35º no ranking regional da WSL na América do Sul.

Ele embarcou na aventura para gravar uma série documental sobre como o surfe pode ser conectar com novas tecnologias. A jornada, realizada em outubro, durou 24 dias pelo litoral da Califórnia. O local foi escolhido por unir os dois mundos: esporte e inovação.

O surfista Sunny Pires 'viveu' 24 dias na Califórnia Imagem: Gustavo Vieira

A Califórnia foi o lugar onde o surfe se espalhou para o mundo, com os havaianos trazendo as pranchas para cá. E até hoje, ela é o epicentro do surfe e da inovação. O que queremos mostrar é que o surfe nunca parou de evoluir. Sunny Pires

O brasileiro é engajado com tecnologia e tem patrocínio "diferentão": da Nouns, do ramo de criptomoedas. Ele é o primeiro surfista brasileiro a ser apoiado por uma comunidade Web3, uma organização descentralizada que utiliza criptomoedas para financiar projetos e apoiar pessoas. Trata-se de nova forma de economia e patrocínio dentro de uma comunidade global.

Sunny Pires viajou o litoral da Califórnia em um motorhome Imagem: Gustavo Vieira

Sunny está acostumado a viajar. Além do itinerário que tem pelo Brasil por causa das competições, o jovem surfista passou dois meses no Havaí no ano passado e conheceu a Nicarágua em uma expedição. Na Califórnia, ele ficou em um grande motorhome que acomodava cinco pessoas —ele e membros da equipe— e sete pranchas, além de equipamentos de gravação.

Ele percorreu cerca de 3 mil quilômetros do litoral californiano. Viajou de San Diego a São Francisco, percorrendo as principais praias pelo caminho e conhecendo a história do surfe na região.

A série estreou nesta quinta (5) no canal Woohoo, às 18h (de Brasília). A produção conta com cinco episódios e também aborda a a conscientização ambiental, demonstrando como as questões ecológicas afetas o surfe e o ecossistema marítimo.

O surfista brasileiro Sunny Pires Imagem: Gustavo Vieira