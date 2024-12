PVC: Palmeiras teve sorte, mas Inter Miami pode chegar forte e tem Messi

O sorteio realizado pela Fifa definiu os oito grupos do Super Mundial de Clubes de 2025, colocando o Palmeiras logo na chave A — ao lado de Porto, Al-Ahly (EGI) e Inter Miami (EUA). O colunista PVC disse em live realizada pelo UOL Esporte nesta quinta-feira (5) que o clube brasileiro deu sorte na definição, mas a equipe norte-americana pode surpreender em casa e com Messi.

O Palmeiras teve sorte no grupo, no cruzamento depois um pouco menos. Mas o Inter Miami pode fazer uma boa preparação e chegar forte no Mundial jogando em casa. Em tese, Palmeiras e Porto são mais fortes, mas o Inter Miami tem o Messi. O Inter Miami pode ser a segunda força do grupo e pode virar até a primeira força dependendo da preparação.

Acho o grupo acessível, bom para passar, para classificar, ou em primeiro ou em segundo, e depois os cruzamentos não são fáceis, porque você pega, ou Paris Saint-Germain, ou Atlético de Madrid, ou Botafogo nas oitavas, se passar pelas oitavas, pega em teoria o Bayern nas quartas, e depois pega um Manchester City na semi... Então você tem tudo para passar na 1 fase, e depois vai pegar pancada, pancada, pancada.

PVC, colunista

Quem também achou o grupo A do Palmeiras fácil foi Renato Maurício Prado, que afirmou que o Alviverde vai passar da primeira fase do Super Mundial de Clubes.

O Palmeiras deu muita sorte, não tem nenhum bicho-papão. Acho que ele passa, o Palmeiras classifica. Não levo fé no Inter Miami, apesar do Messi. Acho que classificam Palmeiras e Porto.

Renato Maurício Prado, colunista

No sorteio, os 32 times classificados foram divididos em quatro grupos, e o Palmeiras integrou o pote dos cabeças de chave da nova competição, assim como os também brasileiros Flamengo e Fluminense, devido ao critério de ranking definido.

A competição internacional acontece entre 15 de junho e 13 de julho de 2025.

Assista à live do sorteio do mundial na íntegra:

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 17h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 17h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 17h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (17h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (17h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

8h30 - UOL News Esporte - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia.

11h - De Primeira - Domitila Becker, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.