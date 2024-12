RB Leipzig derrota Eintracht Frankfurt em casa e avança às quartas da Copa da Alemanha

Nesta quarta-feira, em confronto válido pelas oitavas de final da Copa da Alemanha, o Red Bull Leipzig recebeu o Eintracht Frankfurt na Red Bull Arena Leipzig, venceu por 3 a 0 e se classificou para as quartas. Sesko e Openda (2) balançaram as redes para a equipe mandantes.

Com o triunfo, o Red Bull Leipzig agora aguarda sorteio para descobrir qual será seu adversário na próxima fase. Por outro lado, o Eintracht Frankfurt se despediu da competição.

O Red Bull Leipzig retorna aos gramados no próximo sábado, às 17h30 (de Brasília), quando visita o Holstein Kiel, no Holstein Stadion. Ao mesmo tempo, o Eintracht Frankfurt recebe o Ausburg, no Deutsche Bank Park. Ambos os duelos serão válidos pela 13ª rodada do Campeonato Alemão.