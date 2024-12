Primeira rodada do ITF Beach Tennis Finals tem show brasileiro na Arena BRB

O ITF Beach Tennis Finals iniciou, nesta terça-feira, na Arena BRB Nilson Nelson, em Brasília. As oito melhores duplas da modalidade, no masculino e feminino, disputaram a primeira rodada da fase de grupos com bons resultados dos brasileiros na competição inédita, que distribui uma premiação de mais de US$ 100 mil (R$ 605 mil na cotação atual).

A programação prossegue nesta quarta-feira (4), a partir das 13h (de Brasília), com a segunda rodada do torneio.

Marcando a abertura da primeira edição do Finals, a dupla brasileira formada por Giovanni Cariani e Daniel Mola anotou a primeira vitória da competição ao passarem pelo francês Mathieu Guegano e Hugo Russo, por 6/2 7/5, pelo Grupo Brasília.

"É uma honra participar dessa primeira edição do Finals e abrir a competição com uma vitória. Cada jogo é uma guerra, não tem jogo fácil aqui, são as melhores duplas do mundo reunida", disse Gigio. "Foi um jogo muito duro, a nossa dupla é garra, é força. Agora é pensar no jogo amanhã", completou Mola.

Pelo Grupo Saarlouis, Leonardo Branco e Allan Oliveira travaram uma batalha contra o jovem Felipe Loch e o experiente espanhol Antomi Ramos, vencida somente no tiebreak do terceiro set, com parciais de 6/3 4/6 7/6. "Estamos bem felizes com essa vitória. O terceiro set mostrou bem o que significa esse torneio, luta até o final", destacou Oliveira.

No outro jogo do grupo, André Baran e o italiano Michele Cappelletti foram surpreendidos pelo italiano Luca Andreolini e o russo Nikita Burmakin, por 6/3 6/7 6/4. Já Vitória Marchezini e Sophia Chow precisaram de 2h21 de partida para marcarem a primeira vitória no Finals, pelo Grupo Gran Canaria, ao superarem Graziele Silva e Marcela Vita, em dois sets a 1, parciais de 6/3 6/7 7/5.

"Foi um jogo muito duro, confesso que sofri hoje para jogar, não só no serviço, mas também na hora do rally. Faz parte do jogo, a gente está se acostumando e se preparar para o próximo jogo", afirmou Vitória.

Cabeças de chave número 1, Rafaella Miiller e a venezuelana Patty Diaz ratificaram o favoritismo e passaram com facilidade pela espanhola Eva Palos e a brasileira Raquel Iotte, por 6/3 6/2.

Pelo sistema de disputa, as duplas estão divididas em dois grupos nos dois naipes e jogam no formato todos contra todos. Os dois melhores de cada grupo avançam às semifinais. Todas as partidas estão sendo jogadas em melhor de três sets com tiebreak, sistema de pontuação inédita em torneios da modalidade.