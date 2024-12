Atlético-MG ou Botafogo? Conmebol diz quem levou mais torcedores em final

Do UOL, em São Paulo

A final da Libertadores, disputada no último sábado (30), acabou com vitória do Botafogo sobre o Atlético-MG em um Monumental de Núñez que recebeu quase 70 mil torcedores.

Quem levou mais fãs?

A Conmebol divulgou o balanço da distribuição dos ingressos na noite desta quarta (4). Ao todo, foram 69.803 bilhetes comercializados.

O Botafogo venceu, também, nas arquibancadas: o clube colocou mais de 37 mil torcedores no estádio, totalizando mais de 53% do total.

O Atlético-MG, por sua vez, comercializou 26.619 ingressos, preenchendo 38% do público no duelo — que acabou em 3 a 1 para os cariocas.

Outras 5,6 mil pessoas formaram o "público geral", ainda segundo a Conmebol. Este número inclui convidados e não pagantes, por exemplo.

Os bilhetes foram vendidos para mais de 40 países diferentes, e quase 7 mil funcionários trabalharam para a realização da partida.

Veja a distribuição dos ingressos