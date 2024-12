Tentando retomar artilharia do Brasileiro, Estêvão revê palco onde estreou pelo profissional do Palmeiras

O Palmeiras entra em campo nesta quarta-feira para enfrentar o Cruzeiro, no Mineirão, em Belo Horizonte (MG), pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. Foi no mesmo local e contra o mesmo adversário que Estêvão, hoje uma das principais peças do Verdão, fez sua estreia profissional pelo clube.

Estêvão fez sua estreia no dia 6 de dezembro de 2023 depois de dois jogos sendo apenas relacionado para os compromissos oficiais do Verdão. A joia da base palmeirense entrou em campo aos 33 minutos do segundo tempo. Naquele compromisso, o Palmeiras empatou por 1 a 1 e confirmou o bicampeonato do Brasileirão.

Depois disso, o atleta voltou para as categorias de base e disputou a Copinha com o sub-20, me janeiro. Depois da queda das Crias da Academia na competição, Estêvão foi integrado ao time profissional de forma definitiva. No Campeonato Paulista, Estêvão não teve muita chance, tendo disputado apenas cinco jogos. Contudo, não demorou muito para o jogador conquistar espaço no time titular.

Nesta temporada, Estêvão disputou 43 jogos e marcou 14 gols. A Cria da Academia tem sido um dos destaques do Campeonato Brasileiro e figura entre os artilheiros, com 12 bolas na rede. Ele perdeu esse posto no último sábado, depois de Yuri Alberto, atacante do Corinthians, marcar dois gols contra o Criciúma e chegar a 13 tentos na competição.

Aos 17 anos, sendo destaque na temporada, Estêvão conquistou suas primeiras convocações à Seleção Brasileira principal. Nesta temporada, ele ultrapassou a marca de Neymar, na época do Santos, como jogador de 17 anos com mais participações em gols em uma edição de Brasileiro. Além dos 12 tentos, Estêvão tem mais nove assistências.

Buscando retomar o posto de artilheiro, Estêvão deve ser novamente titular nesta quarta-feira para enfrentar o Cruzeiro. O Verdão entra em campo brigando pelo título com o Botafogo. No momento, o time comandado por Abel Ferreira é o vice-líder, com 70 pontos, três atrás do Glorioso, que é o líder.