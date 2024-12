Sete torcedores do Palmeiras são presos por participar de emboscada contra cruzeirenses

Durante uma operação realizada nesta terça-feira, em São Paulo, a Polícia Civil prendeu sete dos 13 torcedores do Palmeiras acusados de participar de uma emboscada contra torcedores do Cruzeiro. A informação é do G1. Inclusive, a ação acontece um dia antes do próximo confronto entre as equipes, em Minas Gerais.

Desta forma, nove palmeirenses já foram presos desde o incidente ocorrido na Rodovia Fernão Dias, em Mairiporã, na região metropolitana de São Paulo, no qual deixou um torcedor do Cruzeiro morto e outros 17 feridos. Os primeiros dois torcedores do Palmeiras presos foram Jeovan Fleury Patini e Alekssander Ricardo Tancredi.

No total, a Justiça decretou as prisões temporárias de 20 torcedores do Palmeiras, restando agora 11. Os policiais ainda buscam cumprir outros seis mandados de prisão temporária contra membros da principal torcida organizada do Palmeiras, a Mancha Verde.

A operação conta com a participação de 66 policiais e 25 viaturas da Polícia Civil, sob coordenação do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa de São Paulo (DHPP), que também estão cumprindo 25 mandados de busca e apreensão em seis cidades da Região Metropolitana de São Paulo: a própria capital paulista, Bragança Paulista, Osasco, Carapicuíba e Santana do Parnaíba.

O DHPP analisou vídeos da emboscada, gravados pelos próprios torcedores do Palmeiras e postados nas redes sociais, identificando ao menos 18 membros da Mancha Verde envolvidos no ataque. Segundo a Polícia Civil, a Mancha pretendia se vingar da Máfia Azul, organizada do Cruzeiro, devido a uma briga de 2022, em Minas Gerais.

Os indivíduos identificados e presos serão indiciados pelo DHPP pelo homicídio do torcedor cruzeirense José Victor Miranda. Também responderão por lesão corporal, em decorrência dos ferimentos causados em outros torcedores do Cruzeiro, e serão responsabilizados por danos, tumulto e associação criminosa, conforme estipulado pela Lei Geral do Esporte.

Cruzeiro e Palmeiras se enfrentam no Mineirão nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo vem gerando polêmica, já que no último domingo a CBF definiu que a partida ocorra com portões fechados.

Ambas equipes já se pronunciaram sobre assunto. Enquanto o Cruzeiro se sentiu injustiçado, o Palmeiras acatou a decisão, mas lamentou a falta de segurança. Quem também comentou o assunto foi o vice-governador de Minas Gerais Mateus Simões, que criticou bastante a decisão da CBF.