Palmeiras desembarca em BH com dupla de desfalques para enfrentar o Cruzeiro; veja provável escalação

O Palmeiras já está em Belo Horizonte (MG), palco do duelo contra o Cruzeiro, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. As equipes se enfrentam nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Estádio do Mineirão. A delegação palmeirense desembarcou em Minas Gerais na noite desta terça-feira.

Não viajaram com o time o lateral-direito Marcos Rocha e o zagueiro Gustavo Gómez, que estão suspensos para a partida. O primeiro, por ter sido expulso contra o Botafogo e outro por recebido o terceiro cartão amarelo, na mesma ocasião.

Os substitutos da dupla devem ser Mayke e Murilo, respectivamente. Além disso, seguem como baixas para o técnico Abel Ferreira o atacante Bruno Rodrigues (cirurgia no joelho esquerdo) e o lateral-esquerdo Piquerez (transição física).

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por SE Palmeiras (@palmeiras)

A equipe palmeirense ainda sonha com o tricampeonato. O time comandado pelo técnico Abel Ferreira tem 70 pontos, três atrás do Botafogo. O Verdão, aliás, pode até assumir a liderança caso vença o Cruzeiro, e o Botafogo perca do Internacional, no Beira-Rio. Dessa forma, o Alviverde chegaria à ponta, empatado na pontuação, mas uma vitória a mais.

O time provável do Palmeiras tem: Weverton; Mayke, Vitor Reis, Murilo e Caio Paulista; Aníbal Moreno, Richard Ríos e Raphael Veiga; Felipe Anderson (Dudu), Estêvão e Flaco López (Rony).

A CBF determinou que o jogo entre Cruzeiro e Palmeiras seja disputado com portões fechados. Essa determinação se deu após o Ministério Público de Minas Gerais recomendar a realização da partida apenas com a torcida mandante, por temer embate entre as organizadas. Em outubro, a Mancha Verde participou de uma emboscada contra a Máfia Azul, na Rodovia Fernão Dias. Nessa confusão, um torcedor do Cruzeiro veio a óbito e outros ficaram feridos.

Inicialmente, por pedido do governo de Mias Gerais, a partida aconteceria com torcida única do Cruzeiro. Contudo, o Palmeiras reclamou, e a CBF definiu portões fechados. O Verdão acatou a decisão, apesar de lamentar a falta de segurança, enquanto o time mineiro se viu injustiçado com a decisão. No primeiro turno, no Allianz Parque, ambas torcidas estiveram presentes para acompanhar o duelo.