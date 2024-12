Milan atropela Sassuolo e avança às quartas de final da Copa da Itália

Nesta terça-feira, pelas oitavas de final da Copa da Itália, o Milan recebeu o Sassuolo no Estádio Giuseppe Meazza e goleou por 6 a 1. Os tentos do triunfo foram anotados por Samuel Chukwueze (2), Tijjani Reijnders, Rafael Leão, Davide Calabria e Tammy Abraham, enquanto Samuele Mulattieri fez o único dos visitantes.

Com o resultado positivo, o time comandado por Paulo Fonseca avançou às quartas de final. Agora, a equipe aguarda o vencedor do duelo entre Roma e Sampdoria para saber que será o próximo adversário. Do outro lado, o Sassuolo, que eliminou Citadella e Lecce nas fases anteriores, se despede da competição.

O Milan retorna aos gramados no próximo sábado, contra a Atalanta, pela 15ª rodada do Campeonato Italiano. A bola rola às 16h45 (de Brasília), no Gewiss Stadium. Já o Sassuolo encara a Sampdoria no domingo, pela 16ª rodada do Italiano. A partida acontece às 13h15, no Città del Tricolore.

Os gols

O placar foi aberto aos 12 minutos, com Samuel Chukwueze. Ele recebeu lindo passe enfiado por Tijjani Reijnders, invadiu a área e finalizou. A bola bateu na trave e voltou no pé do atacante, que não perdoou.

Já aos 17, foi a vez de Tijjani Reijnders marcar e ampliar. O atleta pegou a sobra na entrada da área e bateu firme para vencer o goleiro Giacomo Satalino.

O terceiro veio dos pés de Chukwueze, que anotou seu segundo no jogo, aos 21, ainda da etapa inicial. De canhota, ele colocou no canto direito da meta.

Aos 23 do primeiro tempo, o português Rafael Leão recebeu de Loftus-Cheek e, de primeira, bateu firme no canto direito do goleiro para anotar o quarto.

Davide Calabria, aos 11 minutos da etapa final, foi quem fez o quinto gol do Milan. O defensor pegou a sobra após a bola bater na trave e empurrou para as redes.

O Sassuolo diminuiu aos 14, com Samuele Mulattieri, que recebeu o passe para trás de Janis Antiste. Assim, o atleta invadiu a área e, de primeira, mandou um bonito chute.

No entanto, o Milan, dois minutos depois, fez o sexto. O passe de Okafor ficou longo, mas Tammy Abraham conseguiu tocar na bola e marcar.

Bologna goleia Monza e vai às quartas da Copa da Itália

O Bologna recebeu o Monza nesta terça-feira, no Estádio Renato Dall'Ara, também pelas oitavas da Copa da Itália, e goleou por 4 a 0, com gols de Tommaso Pobega, Riccardo Orsolini, Benjamín Domínguez e Santiago Castro.

Deste modo, assim como o Milan, o time também avançou às quartas da competição. Agora, aguarda o duelo entre Atalanta e Cesena para saber quem irá enfrentar. Já o Monza deixa a competição.