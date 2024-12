LeBron James tem prejuízo de R$ 169 milhões com produtora; entenda

O astro LeBron James está entre os mais bem pagos da NBA, mas amargou um prejuízo de 28 milhões de dólares (R$ 169 milhões na cotação atual) com sua produtora de conteúdo SpringHill em 2023. A informação é do site Bloomberg.

O que aconteceu

A produtora teve prejuízo de 17 milhões (R$ 103 milhões) de dólares em 2022 e novas perdas devem acontecer em 2024. O astro do Los Angeles Lakers é um dos co-fundadores da empresa, que produz materiais para cinema e televisão, entre eles o filme "Arremessando Alto" (2022), protagonizado por Adam Sandler.

LeBron, porém, pode "cobrir" o déficit dos últimos dois anos com seu salário da NBA. O jogador recebe, segundo o site Basketball Reference, 48,7 milhões de dólares (R$ 277,7 milhões) do Los Angeles Lackers. Ele é o 14ª atleta mais bem pago da Liga de Basquete Americano.

Além da produtora, o astro do basquete tem negócios no futebol europeu. Ele é um dos proprietários do Fenway Sports Group, que controla o Liverpool, e também é sócio minoritário do Milan.