Corinthians bate Bahia com show da dupla YuPay e fica perto da Libertadores

O Corinthians segue "on fire" e está a um passo da próxima edição da Libertadores. Comandado pela dupla Yuri Alberto e Memphis Depay, o Timão venceu o Bahia por 3 a 0 com autoridade nesta terça-feira (4), pela 37ª rodada do Brasileirão, e encaminhou sua vaga.

Memphis e Yuri foram os donos do jogo. O holandês foi às redes duas vezes — uma delas em um golaço de falta —, e o camisa 9 marcou o outro gol e deu uma assistência.

O Corinthians chegou aos 53 pontos, assumiu a sétima colocação e "torce" pelo Palmeiras nesta quarta-feira (4). Se o rival vencer o Cruzeiro, a vaga na Libertadores estará garantida já nesta rodada.

O Timão também garantiu sua vaga na próxima edição da Copa do Brasil. A equipe terminará o campeonato, no mínimo, na nona colocação, que dá vaga à competição — os oito primeiros já garantem por estarem na Libertadores.

O Bahia segue com 50 pontos e aparece na oitava colocação. A equipe também terá de torcer contra o Cruzeiro amanhã para seguir dentro do G8.

Yuri Alberto assumiu a artilharia do Brasileirão e igualou Pedro na do Brasil. Ele chegou aos 14 gols na competição nacional e aos 30 durante todo o ano.

As duas equipes fecham suas participações no Brasileirão no próximo domingo (8), às 16h (de Brasília). O Corinthians visita o Grêmio, enquanto o Bahia recebe o Atlético-GO.

Como foi o jogo

O Bahia foi melhor em grande parte do primeiro tempo, mas o Corinthians foi letal. Mesmo fora de casa, a equipe baiana controlou a posse de bola, conseguiu trocas de passes envolventes, mas pouco finalizou. A pouca efetividade foi punida do outro lado por um time que vem sendo cada vez mais efetivo. Carrillo, Memphis Depay e Yuri Alberto combinaram passes em duas oportunidades para colocarem o Timão em vantagem de 2 a 0 na ida para o vestiário.

Yuri Alberto comemora gol marcado pelo Corinthians contra o Bahia pelo Brasileirão Imagem: Joisel Amaral/AGIF

O Corinthians voltou melhor no segundo tempo e ampliou o placar com o brilho de sua estrela holandesa. A equipe paulista não sofreu com a pressão do Bahia, assim como foi no primeiro tempo, criou chances, mas só ampliou o placar com um golaço de falta de Memphis Depay.

O clima esquentou após o terceiro gol corintiano. Em vantagem, o Timão administrou a posse de bola, envolveu o Bahia, e a equipe visitante se irritou. Uma falta cometida por Acevedo em Matheus Bidu gerou confusão generalizada, que só terminou com o volante amarelado, assim como Luciano Rodríguez e Gustavo Henrique. Com a bola rolando, os visitantes sentiram o golpe e não conseguiram mais responder.

Lances importantes e gols

Memphis abre o placar para o Corinthians: 1 x 0. Carrillo antecipou passe de Luciano Juba e encontrou Yuri Alberto. O camisa 9 dominou e serviu Memphis na área. O camisa 94 invadiu pela direita e chutou cruzado. A bola desviou em Kanu e encobriu Marcos Felipe.

Quase o segundo! Bidu cruzou na cabeça de Yuri Alberto. Dentro da área, o atacante ajeitou para Memphis. O holandês chutou de primeira, cruzado, mas para fora.

Não valeu! Luciano Rodríguez invadiu a área pela esquerda e tirou de Hugo Souza para empatar para o Bahia. O lance, no entanto, foi anulado por impedimento do atacante uruguaio.

Susto. Yuri Alberto foi lançado na área, caiu e atingiu Marcos Felipe, que saía no soco. Os dois se chocaram, e o goleiro levou a pior. Ele ficou caído no gramado e foi substituído por Adriel em uma mexida que não contou por ser parte do protocolo de concussão.

Que bomba. O Bahia trocou passes envolventes perto da área do Corinthians, e Arias recebeu livre pela direita. O lateral dominou e soltou o pé. A bola passou perto do travessão e saiu.

Perdeu! Carillo teve espaço pela direita e cruzou na medida para Garro. O argentino se jogou na bola e desviou, mas ela passou próxima à trave esquerda de Adriel e saiu.

Yuri Alberto amplia o placar: 2 x 0. Em contra-ataque rápido, Memphis deixou Carrillo com espaço pelo meio. O peruano encontrou Yuri Alberto em velocidade pela direita. O camisa 9 invadiu a área e finalizou cruzado na saída de Adriel.

Yuri Alberto comemora gol marcado pelo Corinthians contra o Bahia pelo Brasileirão Imagem: IAGO RODRIGUES/ESTADÃO CONTEÚDO

Adriel salva! Memphis foi lançado em velocidade, mas Kanu se jogou e cortou. Na sobra, a bola se ofereceu para o canhoto Matheus Bidu, que emendou de direita, mas Adriel voou no ângulo para espalmar.

No travessão. Carrillo cruzou, e Gabriel Xavier se atirou para evitar que a bola chegasse em Yuri Alberto. Ele fez o corte, mas mandou a bola no próprio travessão.

Memphis faz golaço de falta e amplia: 3 x 0. O holandês teve falta para cobrar pouco depois do bico direito da área. Mesmo sem muito ângulo, ele soltou o pé, surpreendeu Adriel e mandou a bola no ângulo esquerdo do goleiro do Bahia, que não alcançou.

Memphis Depay comemora gol marcado pelo Corinthians contra o Bahia pelo Brasileirão Imagem: Marco Miatelo/AGIF

Quase o hat-trick! Memphis recebeu pela esquerda, invadiu a área e levou para o meio. Ele finalizou colocado, no canto esquerdo de Adriel, que caiu e mandou para escanteio.

Quase, Romero. O atacante teve espaço pela esquerda, deixou Gilberto na saudade e finalizou cruzado. A bola passou perto da trave.

Adriel evita o quarto. Coronado recebeu pela esquerda, encarou a marcação e chutou com veneno. Adriel não foi na onda das curvas e espalmou para escanteio.

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS 3 x 0 BAHIA

Data e horário: 03 de dezembro de 2024, às 20h (de Brasília)

Competição: 37ª rodada do Campeonato Brasileiro

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (RJ)

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa (RJ) e Maira Mastella Moreira (RS)

VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)

Gols: Memphis Depay (11'/1°T), Yuri Alberto (48'/1°T), Memphis Depay (15'/2°T)

Cartões amarelos: Gabriel Xavier, Acevedo, Luciano Rodríguez, Jean Lucas (BAH), Gustavo Henrique, Raniele (COR)

Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele (José Martínez), Breno Bidon (Igor Coronado), André Carrillo (Alex Santana) e Rodrigo Garro (Talles Magno); Memphis Depay e Yuri Alberto (Romero). Técnico: Ramón Díaz

Bahia: Marcos Felipe (Adriel); Arias (Ademir), Gabriel Xavier, Kanu e Luciano Juba; Acevedo e Caio Alexandre (Gilberto); Everton Ribeiro (Biel), Cauly e Thaciano (Ademir); Luciano Rodríguez (Everaldo). Técnico: Rogério Ceni