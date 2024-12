Atlético-GO x Fortaleza: veja onde assistir ao duelo pelo Campeonato Brasileiro

Um duelo entre dois times que não têm mais objetivos no Campeonato Brasileiro marca a penúltima rodada da competição. O Fortaleza visita o Atlético-GO no estádio Antônio Accioly, em Goiânia, nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília).

ONDE ASSISTIR

O duelo será transmitido pelo Premiere.

Com 65 pontos, o Fortaleza viu as chances de título escaparem após a derrota de 2 a 0 para o Vitória, na Bahia. Já garantido na fase de grupos da Libertadores, o time quer apenas terminar em terceiro lugar.

Para o Atlético-GO o clima é de reestruturação. Com 27 pontos o time, que foi rebaixado por antecipação, quer apenas escapar da lanterna. No fim de semana o Dragão empatou por 2 a 2 com o Vasco.

Juan Pablo Vojvoda, técnico do Fortaleza, quer ver seu time apresentando um futebol melhor do que nos últimos jogos.

"Sei que estamos tendo um ano muito bom, mas meu time precisa apresentar um futebol melhor do que mostramos contra o Vitória. Temos que melhorar para este jogo", disse ele.

Para esta partida o Fortaleza perdeu o zagueiro Titi, suspenso por acúmulo de cartões amarelos. Já o lateral Eros, que vinha atuando pela esquerda, retorna de suspensão.

Pelo lado do Atlético-GO, o técnico Anderson Gomes deve manter a base que empatou com o Vasco. Mas pode fazer algumas modificações para rodar o elenco de olho na próxima temporada.

FICHA TÉCNICA



ATLÉTICO-GO X FORTALEZA

Local: Estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO)



Data: 4 de dezembro de 2024 (Quarta-feira)



Horário: 21h30 (de Brasília)



Árbitro: Lucas Casagrande (PR)



Assistentes: Neuza Inês Back (SP) e Alessandro Álvaro Rocha (BA)



VAR: Rodrigo Guarizo (SP)

ATLÉTICO-GO: Ronaldo, Bruno Tubarão, Adriano Martins, Alix e Guilherme Romão; Roni, Baralhas e Shaylon; Alejo Cruz, Jan Hurtado e Luiz Fernando



Técnico: Anderson Gomes

FORTALEZA: João Ricardo, Tinga, Benjamin Kuscevic, Emanuel Brítez e Eros; Hércules, Matheus Rossetto, Marinho, Breno Lopes e Tomás Pochettino; Juan Lucero



Técnico: Juan Pablo Vojvoda