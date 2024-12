Arnaldo: Augusto Melo depende da Gaviões para se manter no Corinthians

O presidente Augusto Melo depende cada dia mais da Gaviões da Fiel para se manter no cargo no Corinthians, analisou o colunista Arnaldo Ribeiro no UOL News Esporte desta terça (3).

O Augusto Melo foi perdendo ao longo do primeiro ano muito do apoio político de grupos que começaram com ele a gestão. Ele ficou isolado. Só que o isolamento dele não é completo porque no Corinthians a Gaviões da Fiel tem um peso gigantesco, inclusive politicamente. Ele está com o apoio da massa.

Quem está organizando a vaquinha para pagar o estádio é a Gaviões. Isso está correndo paralelo, né? E isso inibe os conselheiros. É como se tivesse uma torcida organizada defendendo o presidente contra o Congresso Nacional.

Arnaldo Ribeiro

A reunião que votaria o impeachment de Augusto Melo estava marcada para ontem, mas foi suspensa após uma liminar concedida na Justiça comum em meio a protestos da Gaviões.

É uma situação temporária, é um respiro para o Augusto Melo, que por sinal na segunda que vem vai precisar do Conselho para aprovar seu orçamento para a temporada seguinte. Se ele não conseguir, vai ficar cada vez mais difícil governar.

Esse apoio maciço da Gaviões da Fiel é muito por conta também dos resultados esportivos do campo. Ele vai precisar cada vez mais desse apoio da Gaviões e dos resultados do time para protelar essa pressão do Conselho Deliberativo.

Arnaldo Ribeiro

Ou o presidente reconstrói as alianças que o levaram à vitória na eleição do Corinthians no ano passado, ou a sombra do impeachment continuará batendo à sua porta, disse Arnaldo Ribeiro.

O Corinthians é um clube completamente inseguro. Diante dessas circunstâncias, num momento em que o time não esteja jogando, não esteja tão mobilizado, o impeachment pode voltar a bater na porta do Augusto.

Ou ele reconstrói alianças, ou ele depende da Gaviões e vai estar sempre no fio da navalha.

Arnaldo Ribeiro

