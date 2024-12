Palmeiras terá semana decisiva na briga pelo título Brasileiro; veja programação

Pela terceira vez nos últimos três meses, o Palmeiras terá um calendário com dois compromissos na mesma semana. Em busca de retomar a liderança nas últimas duas rodadas do Campeonato Brasileiro e erguer o troféu, o Alviverde enfrentará duas "finais", uma fora e outra dentro de seus domínios.

O Verdão está em preparação para o duelo contra o Cruzeiro, válido pela 37ª rodada da Série A. O elenco alviverde ainda terá mais duas sessões de treinos, nesta segunda e terça-feira, para fechar os preparativos para o duelo.

O Palmeiras viaja para Belo Horizonte na tarde de terça. Os comandados de Abel Ferreira enfrentam o Cruzeiro na quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Mineirão. O embate é muito importante para a equipe palestrina, que pode assumir a ponta da tabela ainda nesta rodada.

O Verdão é o atual segundo colocado no Brasileirão, com 70 pontos, enquanto o Glorioso soma 73. Em caso de triunfo sobre o Cruzeiro, o Alviverde também chegaria aos 73 e precisaria torcer por uma derrota da equipe carioca, que encara o Internacional, fora de casa. Nesta circunstância, o Palmeiras alcançaria a primeira posição por critérios de desempate (número de vitórias).

Independente do Botafogo, o Palmeiras de Abel Ferreira também precisa fazer sua parte para seguir sonhando com o tricampeonato brasileiro. Desta forma, logo após o confronto diante da Raposa, a equipe já vira a chave e passa a focar no próximo e último jogo do torneio.

A reapresentação do elenco palmeirense ainda não está oficialmente confirmada, mas pode acontecer já na quinta-feira, um dia após o jogo contra o Cruzeiro.

O certo é que o Palmeiras treinará na sexta-feira e no sábado. Isso porque o Verdão retorna aos gramados no domingo, a partir das 16h (de Brasília), quando recebe o Fluminense, no Allianz Parque, pela 38ª rodada.