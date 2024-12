Esses times não disputam mais nada, mas podem decidir brigas no Brasileirão

Alguns clubes apenas cumprem tabela nesta reta final do Brasileirão, mas possuem confrontos nas duas últimas rodadas que podem influenciar diretamente as corridas tanto na parte de cima quanto na de baixo.

Briga no topo

Garantido na próxima Libertadores, o Inter já não tem mais chances de título, mas pode atrapalhar o líder Botafogo a se sagrar campeão. O Colorado recebe o Alvinegro carioca nesta quarta (4), no Beira-Rio, às 21h30 (de Brasília), pela 37ª rodada. A equipe do técnico Roger Machado saiu da briga pela taça com o tropeço diante do Flamengo, e agora só o Palmeiras está no páreo.

O São Paulo está na mesma situação, podendo ajudar o rival Palmeiras na última rodada. O Tricolor paulista também já está confirmado no torneio continental em 2025 e tem o Botafogo pela frente. O duelo será disputado no Nilton Santos.

O Alviverde paulista, por sua vez, encara dois adversários que ainda possuem objetivos em disputas. Os comandados por Abel Ferreira primeiro encaram fora de casa o Cruzeiro, que persegue uma vaga no G8, e encerram sua participação no Brasileiro contra o Fluminense, que tenta fugir do Z4. O Palmeiras tem três pontos a menos que o Botafogo e precisa tirar essa diferença.

Disputa por Libertadores

O lanterna e virtualmente rebaixado Atlético-GO pode frustrar as pretensões do Bahia na última rodada. A equipe comandada por Rogério Ceni está em sétimo, com 50 pontos, buscando uma vaga na Libertadores. A partida será na Fonte Nova, mas o Dragão pode atrapalhar os planos dos baianos e beneficiar outros times.

Luta contra o rebaixamento

O Flamengo pode selar o rebaixamento do Criciúma. O Rubro-negro é outro que já confirmou sua vaga na Libertadores e não tem mais chances de título. Nesta semana, o Fla visita o time catarinense, primeiro integrante do Z4, com 38 pontos. Dependendo dos resultados da 37ª rodada, o Criciúma pode ser rebaixado.

O São Paulo também possui um duelo decisivo na briga contra a zona perigosa: contra o Juventude. O jogo será no Morumbis e pode ser amargo para o time gaúcho. Atualmente, o Juventude está em 15º, com quatro pontos de vantagem para o Z4, mas pode chegar na última rodada em situação crítica.

Já rebaixado, o Cuiabá pode cair atirando e "puxar" o Fluminense para a degola. O Dourado não tem mais salvação, mas está em posição de amargar o fim de ano do Tricolor carioca, primeiro time fora do Z4, com 40 pontos.

Dinheiro em jogo

Flamengo, Inter, Fortaleza e São Paulo não disputam mais nada no Brasileirão, mas ainda brigam entre si para saberem quem vai receber mais dinheiro. A diferença de premiação entre as posições é de R$ 2,4 milhões.

O Fla está em terceiro, com 66 ponto, seguido por Inter e Fortaleza, cada um com 65, e com o São Paulo fechando o G6, com 59. O terceiro colocado receberá R$ 43,3 milhões, enquanto o sexto, R$ 36,1 milhões.