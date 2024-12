Em recuperação de lesão, Neymar se encontra com Memphis Depay em São Paulo

Grandes estrelas do futebol brasileiro e mundial, Neymar e Memphis Depay se encontraram na noite deste domingo, em São Paulo. O atacante do Al-Hilal está em recuperação de uma lesão muscular, continuando seu tratamento na capital paulista.

O registro foi publicado pelo empresário e embaixador de poker André Akkari, que aparece com as duas personalidades na foto. Na legenda, André escreveu em tom de ironia que estava trabalhando para que Neymar se juntasse com Memphis no Corinthians. O atacante brasileiro comentou a publicação com dois emojis de risos.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por André Akkari (@aakkari)

A foto acontece em meio aos boatos de uma possível volta de Neymar ao Santos. Para que isso aconteça, o jogador de 32 anos teria que rescindir seu contrato com o Al-Hilal, com quem tem vínculo firmado até julho de 2025. Segundo a imprensa local, há a possibilidade de o contrato entre as partes não ser renovado.

Por sua vez, Memphis Depay tem sido decisivo no Corinthians. O holandês marcou quatro gols e deu quatro assistências em 12 jogos pelo Timão, sendo peça crucial na remontada do clube paulista dentro do Campeonato Brasileiro.