Com projeto de R$ 500 milhões, Canindé passará por reforma em 2025

Com a aprovação da SAF da Portuguesa, diversos investimentos passarão a ser realizados no clube. E a casa do time, o Estádio do Canindé, não ficará de fora.

Com um projeto de cerca de R$ 500 milhões, a Reeve, empresa especializada em infraestrutura para entretenimento, lidera a modernização da casa da Lusa. Com isso, o Canindé será transformado em uma arena multiuso, podendo receber eventos além das partidas.

A reforma ampliará a capacidade do estádio para 30 mil pessoas em jogos e até 45 mil em eventos. O acordo, no entanto, faz com que a empresa financiadora seja responsável pela administração do espaço pelos próximos 50 anos.

"Nosso objetivo é unir tradição e inovação para criar um espaço moderno, seguro e acolhedor, que contribua para o fortalecimento do futebol brasileiro e posicione o Canindé como um dos principais exemplos de arenas multiuso do país", afirma Luis Davantel, CEO da Revee.

Com inspiração em estádios da Europa, projetados com foco em inovação, conforto e segurança, a reforma do Canindé tem previsão de início no segundo semestre de 2025 e conclusão estimada em três anos.

Os principais eventos ainda serão os jogos da Lusa, mas o modelo de negócios criará espaços multifuncionais para promover entretenimento ao público em diferentes formatos. A Portuguesa espera que, com a reforma, o Canindé tenha um crescimento turístico e econômico, se consolidando como um destino para visitantes e para os grandes eventos.