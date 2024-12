Gabi Portilho analisa ano do feminino: "As seleções precisam respeitar mais o futebol brasileiro"

A atacante Gabi Portilho foi a reponsável pelo primeiro gol da vitória da Seleção Brasileira feminina sobre a Austrália, neste domingo, na cidade de Gold Coast encerrando o ano com um triunfo por 2 a 1 sobre as australianas.

"Estou muito feliz por tudo que a gente vem vivendo dentro da Seleção. Acho que a nossa mentalidade mudou. As seleções precisam respeitar mais o futebol brasileiro, a gente vem crescendo bastante. A Seleção está de parabéns não só pelos amistosos que a gente fez, mas pelo ano que fez", disse Portilho.

A atleta também destacou que a seleção ainda tem muito a evoluir. "O que a gente está fazendo é gigante. Claro que é só o começo, a gente tem muito a crescer e a trabalhar. Mas eu estou muito feliz por tudo que a gente fez, foi um grande jogo. Agora é descansar e agradecer a Deus por tudo que a gente fez na Seleção, vestindo essa camisa. Vamos aproveitar porque não foi fácil não", completou.

Orgulho define! Mais alguém queria morar nesse abraço? ??? ? Rafael Ribeiro / CBF pic.twitter.com/qAm29kpOii ? Seleção Feminina de Futebol (@SelecaoFeminina) December 1, 2024

Duda Sampaio, meia-campista de 23 anos, foi a responsável por começar o lance que abriu o placar para o Brasil.

A jogadora analisou o desempenho da equipe nesta temporada. "Acho que o trabalho está sendo muito bem feito. A gente tem mostrado isso dia após dia, após as Olimpíadas, agora a expectativa é muito grande para a Copa. Acho que esse trabalho que está sendo feito, espero que os brasileiros que estão no Brasil, que puderam assistir, estejam felizes", comentou a meia-campista.

"Agora é aproveitar as férias. Espero que cada uma vá com esse sentimento de vitória para casa, porque a gente está mudando a cara da Seleção. Daqui para frente, vai ser sempre para mais, a gente vai sempre se cobrar mais. É aproveitar essa alegria e, se Deus quiser, no ano que vem, voltar com força total e com as energias renovadas para continuar fazendo um trabalho bem feito", finalizou.

Em 2025, as comandadas de Arthur Elias terá a disputa da Copa América, nos meses de julho e agosto, no Equador e seguirão a preparação para a Copa do Mundo de 2027, no Brasil.