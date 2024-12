Botafogo garante vaga na Copa Intercontinental e no Mundial de Clubes de 2025

Com o título da Libertadores, o Botafogo garantiu uma vaga na Copa Intercontinental de 2024. A estreia do clube está marcada para o dia 11 de dezembro. Ou seja, daqui 10 dias.

O Glorioso entra nas quartas de final. A equipe alvinegra irá enfrentar o Pachuca, do México, no estádio 974, em Doha, no Catar. Quem passar terá pela frente o Al Ahly, do Egito, no dia 14 de dezembro.

O Real Madrid já está na final. Ou seja, o Botafogo pode enfrentar o time espanhol no dia 18 de dezembro.

Além da Copa Intercontinental, a equipe de Artur Jorge também vai disputar o Mundial de Clubes de 2025. Os cariocas ficaram com a última vaga do torneio, que será uma novidade.

A competição será realizada nos Estados Unidos, entre os dias 15 de junho e 13 de julho do próximo ano. Serão 32 equipes, divididas em oito grupos de quatro clubes. Os dois melhores de cada chave avançarão para as oitavas de final. A primeira fase será definida através de um sorteio.

"Vamos viver isso de uma forma muito tranquila e serena para podermos desfrutar daquilo que conseguimos fazer. É por nosso mérito que estamos no Mundial. É mais um passo em frente na história do Botafogo. Terá seu tempo, antes tem o Brasileiro. Amanhã vamos para o Rio e mudaremos rapidamente o clique para o que será os jogos contra Inter e São Paulo. São nossas próximas finais", disse Artur Jorge após a vitória de 3 a 1 sobre o Atlético-MG.

O Botafogo, agora, foca no Campeonato Brasileiro. Líder da competição, o clube encara o Internacional na próxima quarta-feira, fora de casa, pela 37ª rodada. A bola rola no gramado do Beira-Rio a partir das 21h30 (de Brasília).