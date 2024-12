Arias assume responsabilidade por pênalti perdido em empate do Fluminense: "Bati muito mal"

Jhon Arias viveu a sensação de ser vilão e herói do Fluminense no duelo com o Athletico-PR, neste domingo, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. No primeiro tempo, ele perdeu um pênalti. Já na etapa final, fez o gol que definiu o 1 a 1 na Ligga Arena.

O meia-atacante colombiano não fugiu da responsabilidade pela cobrança desperdiçada e já projeta a próxima decisão do Fluminense nesta reta final da competição nacional.

"Assumo essa responsabilidade. Eu sou um cara que sabe da situação do clube, que sabe que a gente precisa pontuar. A gente veio com a ambição de somar os três pontos. Sabíamos que seria um jogo difícil, pois o Athletico-PR também está precisando sair dessa situação. E seria um jogo muito fechado. Parabenizar Mycael (goleiro do Athletico), que foi muito bem, eu bati muito mal. Mas no segundo tempo conseguimos fazer esse gol que nos mantém nesta briga. Tomara que na quinta, diante da nossa torcida, no Maracanã, a gente consiga três pontos que são extremamente vitais para nós", declarou Arias, à "CazéTV".

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fluminense F.C. (@fluminensefc)

Com o empate, o Fluminense ficou na 16ª colocação, agora com 40 pontos, dois a mais que o Criciúma, que abre o Z-4.

Agora, o time carioca enfrenta o já rebaixado Cuiabá, nesta quinta-feira, às 20h (de Brasília), no Maracanã.