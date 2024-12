Vasco arranca empate com rebaixado Atlético-GO e ouve vaia e 'olé' da própria torcida

O Vasco lutou e evitou uma derrota para o lanterna e já rebaixado Atlético-GO. Neste sábado (30), na estreia de Felipe como técnico interino, o Gigante da Colina buscou o 2 a 2, após ver o rival abrir 2 a 0, em São Januário, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. A torcida, contudo, protestou contra o time ao fim do jogo.

Após quatro derrotas seguidas, o Vasco demitiu Rafael Paiva e apostou em Felipe, ídolo como jogador e atual diretor-técnico, no comando do time até o fim da temporada. O clube carioca levou um grande susto em São Januário e viu o Atlético-GO abrir 2 a 0. Entretanto, as trocas de Felipe deram certo.

Dominguez e Alex Teixeira, que entraram na partida, comandaram a reação do Vasco e fizeram os gols do clube carioca. Com o empate, o Gigante da Colina agora tem 44 pontos, se livrou do rebaixamento e está na décima colocação do Campeonato Brasileiro. Já o Atlético-GO, matematicamente rebaixado, tem 27 pontos e se encontra na lanterna.

O jogo ficou marcado por protestos da torcida. Os vascaínos vaiaram os jogadores durante e depois do jogo e também chegaram a gritar 'olé' contra o próprio time.

Na próxima rodada, o Vasco enfrenta o Atlético-MG. A bola rola nesta quarta-feira (4), às 19h (horário de Brasília), em São Januário. Já o Atlético-GO recebe o Fortaleza, também na quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), desta vez no Estádio Antônio Accioly.

Como foi o jogo

Felipe fez algumas mudanças em relação ao último jogo de Rafael Paiva no Vasco. O ídolo do clube promoveu uma surpresa e escalou Maxsuell Alegria no ataque. Além dele, Philippe Coutinho e Rayan também ganharam chance no time principal.

O primeiro ataque de perigo foi do Atlético-GO. Logo no 1º minuto, Luiz Fernando cruzou para Rhaldney. Ele finalizou, mas não como gostaria. Léo Jardim defendeu. O Gigante da Colina respondeu aos cinco minutos. Rayan bateu com força da entrada da área. Ronaldo espalmou. Dois minutos depois, Coutinho acionou Puma Rodríguez pela direita. O uruguaio cruzou e levou perigo. O jogo era aberto. O Dragão desceu em contra-ataque. Derek recebeu e chutou. Léo Jardim fez a defesa.

O Atlético-GO abriu o placar aos 20 minutos. Luiz Fernando fez jogada pela esquerda, entrou na área e tocou para Derek, que fez o pivô e escorou para o companheiro. O atacante chutou, a bola bateu na trave e entrou: 1 a 0. O Dragão chegou novamente dois minutos depois, mas Shaylon errou a finalização. A torcida do Vasco mostrou impaciência e algumas vaias ecoaram em São Januário. O Vasco teve chance para empatar aos 23. Rayan ganhou da marcação, avançou, invadiu a área, mas chutou para fora.

O Gigante da Colina encontrava dificuldade para criar e quase levou o segundo aos 41 minutos. Após cruzamento, Guilherme Romão ganhou pelo alto, mas viu Léo Jardim fazer uma grande defesa. O Dragão foi para o intervalo em vantagem, enquanto o clube carioca ouviu gritos de "time sem-vergonha" em São Januário.

O Vasco voltou para o segundo tempo com três mudanças. Felipe colocou Leandrinho, Payet e Alex Teixeira. Saíram Lucas Piton, Rayan e Maxsuell Alegria. O Atlético-GO quase ampliou aos três minutos. Derek avançou e chutou na saída de Léo Jardim. João Victor afastou o perigo. O Gigante da Colina por pouco não empatou três minutos depois. Puma Rodríguez cruzou da direita e Vegetti cabeceou. A bola explodiu no travessão.

O Dragão ampliou aos dez minutos. Shaylon foi lançado pela direita, ganhou da marcação e rolou para Luiz Fernando. Ele bateu e fez 2 a 0. O Vasco diminuiu aos 29 minutos. Dominguez, que entrou no lugar de Coutinho, recebeu de Alex Teixeira e marcou. Foi o primeiro gol do meia suíço com a camisa do Gigante da Colina.

Aos 40, Luiz Fernando demorou a sair de campo - ele deu lugar a Pedro Henrique - e foi expulso. Payet, aos 43, cobrou falta e acertou a rede pelo lado de fora, levando perigo. Na sequência, Janderson, alteração do Atlético-GO, chegou a marcar, mas estava impedido. O lance, assim, foi anulado.

O Vasco chegou ao empate aos 47 minutos. Após vacilo da zaga, Alex Teixeira apareceu bem e fez 2 a 2 em São Januário. O Gigante da Colina arrancou um empate. Após o apito final, a torcida novamente protestou com gritos de "time sem-vergonha."