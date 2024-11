Relembre a campanha do Botafogo até a grande final da Copa Libertadores

Após uma temporada excelente até aqui em 2024, o Botafogo irá disputar pela primeira vez a final da Copa Libertadores. A equipe carioca começou a competição na pré-Libertadores, ainda com o técnico Tiago Nunes no comando, enfrentando um caminho árduo e com grandes adversários para chegar na grande decisão.

Artur Jorge, peça fundamental para a campanha botafoguense, estreou no Fogão apenas em abril, durante a fase de grupos da Libertadores. Os resultados foram imediatos e ajudaram o Botafogo a avançar até as oitavas de final, mas na segunda colocação do grupo.

A Gazeta Esportiva detalhou como foi a campanha do Botafogo nesta edição da Copa Libertadores até a grande final, neste sábado, contra o Atlético-MG.

O Botafogo estreou na competição na segunda rodada da Pré-Libertadores, quando enfrentou o Aurora, da Bolívia. Após um empate fora de casa em 1 a 1 no jogo de ida, o Glorioso goleou os bolivianos por 6 a 0 no estádio Nilton Santos e avançou de fase.

Depois, na terceira rodada, recebeu o RB Bragantino no Rio de Janeiro e venceu por 2 a 1. Na volta, em Bragança Paulista, segurou outro empate em 1 a 1 longe de seus domínios e garantiu uma vaga na fase de grupos.

Fase de Grupos

O Botafogo caiu no Grupo D da Copa Libertadores, com LDU, do Equador, Universitario, do Peru e Junior Barranquilla, da Colômbia.

Após uma derrota na estreia em casa para o Junior Barranquilla, o Glorioso contratou o técnico Artur Jorge, que estreou com derrota na segunda rodada, fora de casa, contra a LDU. Entretanto, o Botafogo conseguiu três vitórias seguidas e, logo após um empate sem gols com o Barranquila, garantiu uma vaga nas oitavas de final da competição.

Oitavas de final e Quartas de final contra paulistas

Nas oitavas de final, o Botafogo encarou ninguém menos que o Palmeiras. No primeiro jogo, disputado no Rio de Janeiro, o Fogão venceu o Verdão por 2 a 1, com gols de Igor Jesus e Luiz Henrique. Na segunda partida, no Allianz Parque, as equipes fizeram um duelo emocionante até os minutos finais. O Glorioso segurou o empate em 2 a 2 e se classificou às quartas.

Na próxima fase, mais um adversário paulista, desta vez o São Paulo. Após empatarem ambos os jogos, as equipes decidiram a vaga nas semifinais nos pênaltis. O goleiro John defendeu a cobrança de Rodrigo Nestor e Matheus Martins marcou o gol que deu a vaga ao Botafogo nas semifinais.

Semifinal

Nas semifinais, o Botafogo não tomou conhecimento do Peñarol, do Uruguai. A equipe carioca jogou a primeira partida do confronto em casa e se aproveitou da força de sua torcida para golear os uruguaios por 5 a 0, garantindo uma vantagem praticamente impossível de se reverter na volta. No segundo jogo, o Peñarol até venceu por 3 a 1, mas não conseguiu dar a volta por cima no duelo, terminado com o Fogão na grande decisão da Copa Libertadores.

A final pela Glória Eterna da Libertadores será neste sábado, às 17h (de Brasília), contra o Atlético-MG, no estádio Monumental de Núñez, na Argentina.