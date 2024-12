PSG sai na frente e cede empate diante do Nantes pelo Campeonato Francês

O Paris Saint-Germain recebeu o Nantes, neste sábado, pela 13ª rodada do Campeonato Francês. No Parque dos Príncipes, a partida terminou empatada por 1 a 1. Achraf Hakimi abriu o placar para o time da casa e Matthis Abline garantiu o empate para os visitantes.

Com o resultado, o PSG segue na liderança isolada, com 33 pontos conquistados. A equipe está invicta na competição e conheceu seu terceiro empate. Por outro lado, o Nantes vai aos 11 tentos e sobe para 16ª posição, saindo, momentaneamente, da zona de rebaixamento.

O PSG volta a campo na próxima sexta-feira, às 17 horas (de Brasília), quando visita o Auxerre, no Estádio l'Abbé-Deschamps. O Nantes recebe o Rennes no domingo, às 13 horas, no Estádio de la Beaujoire. As duas partidas são válidas pela 14ª rodada do Campeonato Francês.

?? C'est terminé au Parc sur ce score de parité entre Parisiens et Nantais. ? ALLEZ PARIS ?#PSGFCN I @Ligue1 pic.twitter.com/BKQxjqlTY7 ? Paris Saint-Germain (@PSG_inside) November 30, 2024

Logo no primeiro minuto de jogo, o time da casa abriu o placar. Após boa jogada pelo lado direito, Nuno Mendes cruzou e a bola desviou em Gonçalo Ramos antes de encontrar Achraf Hakimi, que desviou para o fundo do gol.

Aos 37 minutos, em rápido contra-ataque, Matthis Abline recebeu do brasileiro Douglas Abline, limpou a marcação e tocou na saída do goleiro para marcar um golaço e empatar o jogo para o Nantes.

O PSG martelou durante todo o segundo tempo, mas não conseguiu tirar o empate do placar e perdeu os 100% de aproveitamento em casa na competição.

Confira os outros resultados neste sábado pelo Campeonato Francês

Rennes 5 x 0 Saint-Étienne

Brest 3 x 1 Strasbourg