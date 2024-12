Onde vai passar Criciúma x Corinthians? Como assistir ao vivo com imagens

Criciúma e Corinthians entram em campo hoje (30), às 19h30 (de Brasília), no Heriberto Hülse, em partida válida pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? O Premiere (pay-per-view) transmite ao vivo.

Ainda sonhando com uma vaga na Libertadores do ano que vem, o Corinthians é o nono colocado do Brasileirão, com 47 pontos. Já o Criciúma está na 17ª posição, com 38 pontos, e ainda luta para seguir na Série A.

O Alvinegro soma cinco vitórias consecutivas. Na rodada anterior, a equipe de Ramón Díaz superou o Vasco por 3 a 1.

O Criciúma quer retomar o caminho das vitórias, já que não vence há seis jogos. O Tigre empatou como Fluminense em 0 a 0 no último compromisso.

Criciúma x Corinthians -- Campeonato Brasileiro