Liderado por Jair, Santos vê joias se valorizam na Série B do Brasileirão

Uma das grandes promessas do Santos, Jair encerrou a temporada em alta no mercado. O zagueiro foi o jogador com a maior valorização da Série B do Campeonato Brasileiro, segundo dados do Transfermarkt.

Atualmente, o Menino da Vila está avaliado em 5 milhões de euros (cerca de R$ 31,8 milhões de reais na cotação atual), um acréscimo de 4,8 milhões de euros (R$ 30,5 mi).

Jair ganhou destaque no Peixe nesta temporada. O zagueiro assumiu a titularidade após a saída de Joaquim, negociado com o Tigres, do México, em julho. Ao todo, o defensor disputou 23 jogos em 2024, sendo 19 deles como titular.

O zagueiro, aliás, já chama atenção da Europa. O jogador de 19 anos recebeu uma proposta do Porto no meio do ano, recusada pelo Santos, e foi sondado pela Atalanta. O clube italiano estaria disposto a desembolsar 20 milhões de euros (cerca de R$ 124 milhões).

Jair renovou o seu contrato com o Alvinegro Praiano em abril. O vínculo é válido até o final de 2026.

Outro jogador do Santos que se valorizou na Série B foi o lateral esquerdo Souza. O Menino da Vila subiu para o profissional neste ano e foi titular em três rodadas. O novo valor de mercado de Souza é de 2 milhões de euros (cerca de R$ 12,7 mi).

Souza, aliás, renovou o seu contrato na última quinta-feira. O acordo tem duração até 31 de dezembro de 2028. O lateral soma nove partidas no time de cima. Ele foi titular em três ocasiões e deu duas assistências.