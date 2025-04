João Fonseca elimina dinamarquês e vai à segunda rodada do Madrid Open

Nesta quinta-feira, pela primeira rodada do Madrid Open, João Fonseca enfrentou o dinamarquês Elmer Moller e venceu por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/3.

Com o resultado positivo, Fonseca avançou à segunda rodada do torneio. Agora, encara o americano Tommy Paul neste sábado, ainda sem horário definido. Do outro lado, Moller se despede da competição.

O jogo

João Fonseca até perdeu o primeiro game, mas conseguiu a virada após quebrar o saque do adversário e fazer 3 a 1. O brasileiro, apesar de ter visto o adversário diminuir para 3 a 2, não deixou Moller vencer mais nenhum game e fechou por 6/2.

Assim como no primeiro, João Fonseca começou o segundo set perdendo, desta vez por 2 a 1. No entanto, o brasileiro cresceu e conseguiu uma nova virada para 4 a 3. Assim, ganhou os últimos dois games para fechar por 6/3.