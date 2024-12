Iron Maiden é aguardado em final da Libertadores entre Atlético e Botafogo

Do UOL, no Rio de Janeiro

O UOL apurou que o Iron Maiden — lendário grupo britânico de heavy metal — foi convidado pela Conmebol e é aguardado no estádio Monumental de Nuñez para a final da Copa Libertadores entre Atlético-MG e Botafogo, neste sábado, às 17h.

O que aconteceu

Os ingleses chegaram em Buenos Aires (ARG) nesta sexta-feira (29). Eles têm dois shows marcados na capital argentina: neste domingo (1), dia seguinte da decisão, no estádio do Huracán, e na segunda (2), na Movistar Arena. Os shows fazem parte da tour "The Future Past".

Outra estrela aguardada é Novak Djokovic. O tenista sérvio também chegou em Buenos Aires (ARG) nesta sexta (29) para uma partida de exibição com o argentino Martín Del Potro, que está se despedindo das quadras.

A final da Libertadores também contará com shows e representantes das duas torcidas. Pelo lado do Atlético-MG, o rapper Djonga. Já no do Botafogo, o humorista Marcelo Adnet.

Centenas de bailarinos também farão uma apresentação de dança. Um palco provisório será montado no Monumental de Nuñez.

O estádio vive um clima brasileiro e com muitas músicas tupiniquins. Samba, forró, sertanejo, axé e MPB tocam a todo o momento no sistema de som do estádio.

Atleticanos e botafoguenses convivem de forma pacífica. Os mineiros provocam com gritos de "Botafogo é bairro". Os cariocas respondem com "Uh, tá maneiro, meia dúzia de mineiro", em alusão ao fato de estarem em maior número no local.