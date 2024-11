Reserva, Dudu revê pivô de polêmica em penúltima chance para sair do zero

Do UOL, em São Paulo

A versão 2024 de Dudu é bastante diferente do que o torcedor do Palmeiras se acostumou a ver nos últimos anos. Reserva de Abel Ferreira e fã do ex-presidente Maurício Galiotte, o camisa 7 ainda está zerado na atual temporada e tem, contra o pivô de sua maior polêmica recente, a penúltima chance de desencantar.

O que aconteceu

O atacante não marcou gols ou deu assistências com a camisa alviverde neste ano. Foram 18 jogos em campo — quatro como titular e 14 saindo do banco. Para piorar, o atleta sentiu dores na panturrilha e ficou afastado por alguns dias em agosto após retornar de grave lesão no joelho.

Neste período, Dudu foi preterido por nomes como Estêvão, joia da base, e Felipe Anderson, que veio da Europa. Até Rony e Raphael Veiga chegaram a atuar pelo lado do campo em meio às mudanças táticas de Abel.

Fora de campo, o camisa 7 se viu em uma espécie de "guerra" contra Leila Pereira depois de quase se transferir para o Cruzeiro. A presidente, que não havia escondido sua insatisfação com o imbróglio, foi reeleita para o próximo triênio no último final de semana.

A insatisfação com a mandatária voltou a ser assunto na quinta (28), quando Dudu classificou Maurício Galiotte, antecessor de Leila, como "o melhor presidente". "Como gestor, soube administrar um clube de futebol com sucesso e respeitar torcedores, jogadores e funcionários. Sempre teve e terá o meu respeito", disse Dudu em comentário no Instagram.

E o comentário do Dudu rasgando elogios ao ex-presidente Maurício Galiotte pic.twitter.com/flJADFJj0o -- INFOS Palestra (@Infos_palestra) November 28, 2024

O jogador tem duas chances para desencantar ainda em 2024, e a primeira delas ocorre justamente contra o pivô da polêmica recente. O Palmeiras encara o Cruzeiro, na quarta (4), precisando vencer para seguir com chance de título no Campeonato Brasileiro. Na última rodada, os paulistas recebem o Fluminense.

Os números de Dudu em 2024