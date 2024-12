Corinthians aproveita 'presentes', vira sobre o Criciúma e entra no G-8

O Corinthians saiu perdendo por 2 a 0, mas reagiu após o intervalo, virou sobre o Criciúma e venceu por 4 a 2 na noite deste sábado (30), no Heriberto Hülse, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O carismático Bolasie, atacante congolês do Criciúma, abriu 2 a 0 com gols aos 30' e 38' do primeiro tempo.

O Corinthians reagiu e igualou o placar diminuindo com Rodrigo Garro após saída errada do goleiro Gustavo, aos 17', e empatando com golaço de Matheus Bidu aos 20'.Aos 38', o Timão recebeu mais um presente do Criciúma e virou com Yuri Alberto aproveitando assistência de Romero. O mesmo Yuri deu números finais ao jogo com um gol aos 49', em novo contra-ataque com passe de Romero.

O Corinthians teve o que comemorar antes mesmo do apito inicial, uma vez que o título do Botafogo abriu mais uma vaga para a Libertadores via Brasileirão, transformando o G-7 em G-8.

Com o resultado, o Corinthians chega a sete vitórias consecutivas no Brasileirão, sobe para 50 pontos e assume a oitava colocação da tabela. Agora, o Timão seca o Cruzeiro, que soma 48 e visita o Bragantino neste domingo (1), para seguir no G-8.

Já o Criciúma chega a sete jogos sem vitórias, estaciona nos 38 pontos e continua na zona de rebaixamento, na 17ª colocação da tabela. O time catarinense pode cair para 18º caso o Bragantino vença o Cruzeiro.

Com os dois gols, Yuri Alberto chegou a 13 e se tornou o artilheiro da competição, ultrapassando Estêvão, do Palmeiras, que tem 12.

O Corinthians volta a campo já na terça-feira (3) para enfrentar o Bahia, às 20h (de Brasília), na Neo Química Arena, pela 37ª rodada do Brasileirão. O confronto é mais que direto na luta por vaga na Libertadores, uma vez que o time baiano também chegou a 50 pontos depois de vencer o Cuiabá também neste sábado (30).

Já o Criciúma continua sua batalha pela permanência na elite um dia depois, na quarta-feira (4), quando recebe o Flamengo em mais um jogo no Heriberto Hülse, às 20h.

Como foi o jogo

O Corinthians começou melhor e foi, aos poucos, transformando Gustavo em um dos grandes nomes do primeiro tempo. O goleiro do Criciúma fez intervenções importantes aos 6', em finalização cara a cara de Yuri Alberto, e aos 23', em chute forte de Raniele de dentro da área após cruzamento na medida de Depay. O time paulista chegou a ter 62% da posse de bola e parecia jogar em casa.

Mas, a partir da metade do primeiro tempo , a máxima do futebol de 'quem não faz toma' entrou em campo. O Criciúma aproveitou dois cochilos da defesa do Corinthians e fez 2 a 0 em oito minutos, com Bolasie mostrando seu faro de artilheiro. Aos 30', ele bateu de primeira após cruzamento de Dudu na área. Oito minutos depois, fez mais um, chutando de direita e aproveitando desvio para ampliar.

O Corinthians não se entregou, reagiu após o intervalo e conseguiu a virada. Diminuiu com Rodrigo Garro, aos 17', aproveitando erro na saída de bola do Criciúma, e Matheus Bidu, com um golaço de fora da área aos 20'. Aos 38', o Timão aproveitou mais uma falha da defesa do time catarinense para virar a partida, com Yuri Alberto recebendo presente de Romero. O mesmo Yuri, em mais um contra-ataque e outra assistência de Romero, deu números finais aos 49'.

Mascote foge e reservas negociam com polícia

O jogo contou com uma confusão no intervalo, iniciada após briga entre dois torcedores do Corinthians nas arquibancadas.

A Polícia foi acionada para apartar a briga e distribuiu empurrões e cacetadas em torcedores, como mostraram imagens do canal Premiere.

Jogadores reservas do Corinthians se dirigiram até o setor aonde acontecia a briga para conversar com os policiais e pedir mais calma.

O mascote do Criciúma entrou em campo para provocar e fez graça em frente à torcida do Corinthians, deitando em uma maca e simulando contusão.

Jogadores do Corinthians saíram correndo atrás do mascote, que fugiu em direção ao túnel que leva aos vestiários do Heriberto Hülse.

Gols e lances importantes

Salva, Gustavo! Raniele deu um passe vertical na frente para Yuri Alberto, que saiu cara a cara com o goleiro. Ele saiu bem do gol, nos pés de Yuri, e conseguiu fazer a defesa, aos 6'.

Quase contra! Aos 17', Yuri Alberto cruzou para o meio da área, buscando Memphis. Newton chegou cortando de forma providencial, mas quase mandou contra a própria meta. A bola passou rente à trave esquerda de Gustavo,

Gustavo de novo! Memphis fez boa tabela com Garro pela direita, invadiu a área e cruzou rasteiro para trás. Raniele chutou de primeira, e o goleiro do Criciúma fez mais uma importante defesa no canto esquerdo.

1x0 (Bolasie). Aos 30', Dudu deu cruzamento preciso para dentro da área, da direita. Livre, Bolasie chutou de primeira, entre o canto esquerdo e o meio do gol, sem chance de defesa para Hugo Souza.

2x0 (Bolasie). Marcelo Hermes cobrou arremesso para Barreto, que deixou com Bolasie. O congolês ganhou no corpo de André Ramalho, ameaçou bater e depois finalizou de direita. A bola desviou no zagueiro e entrou no canto esquerdo, aos 38', matando qualquer chance de defesa de Hugo Souza.

2x1 (Garro). Gustavo errou na saída e entregou para Matheus Bidu, que arrancou e tocou atrás. Garro finalizou no alto e estufou as redes.

2x2 (Matheus Bidu). Garro fez um passe na meia-esquerda para Matheus Bidu, que veio de frente e chutou de primeira. A bola entrou no canto esquerdo de Gustavo. Golaço!

3x2 (Yuri Alberto). Gustavo Henrique deu um chutão para o campo de ataque, Ronald falhou no corte de cabeça e Romero partiu sozinho em velocidade. Cara a cara com Gustavo, o paraguaio apenas serviu Yuri Alberto, que chutou para as redes com o gol livre.

4x2 (Yuri Alberto). Romero puxou contra-ataque pelo meio e enfiou para Yuri Alberto, que ajeitou o corpo e finalizou forte, no canto direito de Gustavo.

FICHA TÉCNICA

CRICIÚMA 2 X 4 CORINTHIANS

Data: 30 de novembro de 2024 (sábado)

Horário: 19h30 (de Brasília)

Local: Estádio Heriberto Hülse, em Criciúma (SC)

Árbitro: Anderson Daronco (Fifa- RS)

Assistentes: Rafael da Silva Alves (Fifa-RS) e Schumacher Marques Gomes (PB)

VAR: Daniel Nobre Bins (Fifa- RS)

Cartões amarelos: Newton, Rodrigo (Criciúma); José Martínez, Matheuzinho, Gustavo Henrique (Corinthians)

Gols: Bolasie, aos 30' e 38' do 1ºT; Rodrigo Garro, aos 17', Matheus Bidu, aos 20', Yuri Alberto, aos 38' e 49' do 2ºT

CRICIÚMA: Gustavo; Dudu (Claudinho), Rodrigo, Tobias Figueiredo e Marcelo Hermes; Barreto (Matheusinho), Newton, Ronald (Arthur Caíke) e Fellipe Mateus (Miguel Trauco); Bolasie e Felipe Vizeu (Pedro Rocha). Técnico: Cláudio Tencati

CORINTHIANS: Hugo Souza, Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele (Talles Magno), André Carrillo (Alex Santana), Breno Bidon (José Martínez) e Rodrigo Garro; Memphis Depay e Yuri Alberto. Técnico Ramón Díaz