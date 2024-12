Com título do Botafogo, São Paulo garante vaga direta na fase de grupos da Libertadores 2025

Neste domingo, o Botafogo venceu o Atlético-MG, por 3 a 1, e sagrou-se campeão da Libertadores pela primeira vez em sua história. O título do Glorioso ajudou o São Paulo, que graças à conquista do time carioca, garantiu vaga direta na fase de grupos na próxima edição do torneio continental.

O São Paulo ocupa a sexta colocação na tabela da Série A, com 59 pontos. Atual campeão da Libertadores e líder do Brasileiro, o Botafogo tem vaga automaticamente garantida na próxima edição da competição por conta do título. Desse modo, o G4 viraria, ao menos, um G5.

Para além do título do Botafogo, o Flamengo também foi de grande ajuda para o Tricolor. O Rubro-Negro carioca, atual quinto colocado, foi campeão da Copa do Brasil e, em função disso, também já tem seu lugar assegurado na fase de grupos da próxima Libertadores.

Desse modo, o G4 do Brasileirão, com as conquistas de Botafogo e Flamengo, virou G6, o que facilitou a vida são-paulina. E a classificação direta do São Paulo para a fase de grupos da próxima Libertadores está garantida pelas contas do próprio Tricolor na tabela de classificação.

O São Paulo tem 59 pontos, enquanto o Cruzeiro, sétimo colocado, soma 48 pontos. 11 pontos separam as duas equipes, sendo que o Brasileirão tem apenas três rodadas restantes. Ou seja, mesmo se o Tricolor perdesse todos os jogos e o Cruzeiro vencesse as três partidas, a Raposa não ultrapassaria o time paulista. Seriam 57 pontos da equipe mineira contra 59 dos paulistas.

Com a vaga na fase de grupos da Libertadores já assegurada, o São Paulo volta a campo mais leve para o fim da Série A. Em seu próximo duelo, o Tricolor visita o Grêmio. A bola rola às 16h (de Brasília), na Arena do Grêmio, pela 36ª rodada da competição nacional.