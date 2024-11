Artilheiro do Atlético-MG, Paulinho é quem mais fez gols nas últimas duas edições da Libertadores

O Atlético-MG tem o atacante Paulinho como uma de suas principais esperanças para o bi da Libertadores. O artilheiro atleticano, inclusive, é o jogador que mais balançou as redes nas últimas duas edições da competição.

Foram 14 gols marcados por Paulinho somando a atual e a última edição da Libertadores. O camisa 10 do Galo marcou sete gols em 2023 e foi o artilheiro do clube mineiro no torneio. Com os mesmos números, ele também é o principal goleador da equipe na competição em 2024.

Paulinho iniciou a Libertadores a todo vapor. Cinco dos sete gols que ele tem foram anotados nas quatro primeiras rodadas. Ele marcou dois na estreia contra o Caracas, e depois balançou as redes contra Rosario Central, Peñarol e Rosario Central novamente.

No CT Campeones del Mundo, do @ClubDefensayJus, seguimos a preparação para sábado! ??? pic.twitter.com/7pllBXC8J8 ? Atlético (@Atletico) November 28, 2024

Na sequência, o camisa 10 marcou o gol do Galo no importante empate com o San Lorenzo, pela ida das oitavas de final, e também deixou sua marca na vitória sobre o River Plate, por 3 a 0, pela ida da semifinal.

Paulinho só não marcou mais gols do que Junior Santos, atacante do Botafogo que deixou nove bolas na rede. No entanto, ele mira a decisão contra o próprio time carioca para tomar a artilharia da Libertadores.

As equipes se enfrentam neste sábado, no Monumental de Nuñez, em Buenos Aires, capital da Argentina. A bola rola para a final a partir das 17h (de Brasília).