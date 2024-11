Lucas Silva descarta problemas internos no Cruzeiro e garante foco em vaga na Libertadores

Com a queda de rendimento no Campeonato Brasileiro e o vice na Copa Sul-Americana, a reta final de temporada do Cruzeiro é turbulenta. O volante Lucas Silva tentou explicar os motivos disso e garantiu que não existem problemas internos.

"Durante a temporada aconteceram várias coisas internamente, mas nada grave a ponto de dizer que foi algo crucial. Tivemos trocas de treinadores e tivemos chegada de jogadores, coisas normais que acontecem no dia a dia. Nossos treinamentos mudaram também. Mas, não consigo te dizer algo que foi crucial, assim, grave, para que acontecesse nossa queda de rendimento e também para que não acontecesse o título", disse Lucas Silva em coletiva nesta sexta-feira.

"Estamos fechados e vamos trabalhar cada vez mais. Queremos dar a volta por cima nos últimos jogos para conquistar a vaga para a Libertadores." Confira a entrevista completa do Lucas Silva no YouTube do Cruzeiro!

Além do vice na Copa Sul-Americana, o Cruzeiro venceu apenas três jogos no segundo turno do Campeonato Brasileiro e caiu para a 7ª posição, com 48 pontos conquistados. A equipe mineira segue na briga por uma vaga na próxima edição da Copa Libertadores.

"Após a perda do título da Sul-Americana, fiquei muito triste, muito chateado. Foi um golpe muito duro para nós, jogadores, e para a torcida também. A gente se reuniu logo depois, nós jogadores fechados, e cada vez mais vamos trabalhar para que essa frustração passe o mais rápido possível, dar alegria ao torcedor conquistando uma vaga direta na Libertadores e, com esse objetivo, a gente provaria para nós mesmos que estaríamos no caminho certo", comentou o volante.

O Cruzeiro volta a campo neste domingo, às 18h30 (de Brasília), quando visita o RB Bragantino, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Estádio Nabi Abi Chedid. A equipe paulista tem 37 pontos e ocupa a 18ª colocação, na zona de rebaixamento.

A partida marcará o reencontro da Raposa com o treinador Fernando Seabra, demitido do comando da equipe no mês de setembro e substituído por Fernando Diniz.

"O futebol é apaixonante por isso, vamos encontrar o Seabra agora e em um momento muito complicado. Pelo lado dele, brigando para escapar do rebaixamento, mas tenho certeza de que nós jogadores temos um carinho muito grande. Eu, especialmente, tive um convívio maravilhoso com ele aqui, aprendi muito com ele. Mas vamos defender o nosso lado, temos nossos objetivos, eles também têm os deles lá", projetou Lucas Silva.