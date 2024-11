Internacional dá sequência na preparação para enfrentar o Flamengo pelo Brasileirão

O Internacional deu sequência à preparação para o duelo contra o Flamengo, na manhã desta sexta-feira, no CT Parque Gigante. A partida acontece neste domingo, às 16 horas (de Brasília), no Maracanã, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O elenco realizou exercícios técnicos, como trabalhos de posse de bola e finalizações. Para finalizar, os jogadores tiveram um treino tático de posicionamento e movimentação. Para o duelo contra o Flamengo, o técnico Roger Machado não poderá contar com Rafael Borré, que cumprirá suspensão após receber o terceiro cartão amarelo.

O Colorado ainda realizará mais uma sessão de treino na manhã deste sábado, antes de embarcar para o Rio de Janeiro.

O Internacional ocupa a 3ª posição na competição, com 65 pontos conquistados, oito atrás do líder Botafogo. Para seguir sonhando com a possibilidade de ser campeão, os gaúchos precisam vencer o Flamengo. Na próxima quarta-feira, o Colorado recebe o Glorioso, pela 37ª rodada.

A equipe gaúcha vem de 16 jogos de invencibilidade no Campeonato Brasileiro, além de ser o melhor time no segundo turno da competição.

Por outro lado, o Flamengo é o 5º colocado, com 63 pontos. Por conta do empate com o Fortaleza, na última rodada, e da vitória do Botafogo sobre o Palmeiras, o Rubro-negro já não tem mais chances de título no Brasileirão.