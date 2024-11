Ex-Palmeiras relembra quase ida de Abel para o Al-Sadd: 'Estavam ansiosos'

O atacante Giovani, ex-Palmeiras e atualmente no Al-Sadd, do Qatar, falou sobre a reação nos bastidores do clube árabe com o quase acerto do técnico Abel Ferreira com a equipe.

O que aconteceu

Abel Ferreira e Al-Sadd negociaram no final do ano passado, mas o técnico acabou seguindo no Palmeiras. Meses depois, o time do Qatar entrou com uma ação na Fifa alegando que o português descumpriu um pré-contrato assinado para assumir a equipe.

Giovani relembra que a expectativa era grande do time árabe de contar com o seu ex-treinador e tratavam o acerto como quase certo. No entanto, isso não ocorreu. Ele falou sobre o episódio em entrevista ao UOL.

Eu fiquei sabendo um pouco por fora, mas o pessoal aqui no clube estava muito ansioso, aqui já estavam falando que ele estava praticamente fechado e que era só esperar. Todo mundo sabe aqui a trajetória que ele está fazendo no Palmeiras, então estavam empolgados para ele vir para cá, mas infelizmente acabou não acontecendo e quem sabe mais para frente Giovani, ao UOL

Abel Ferreira se pronunciou em maio sobre a questão. Na ocasião, o treinador português disse que 'estava onde quer', mas não entrou em mais detalhes sobre o suposto acerto com o Al-Sadd.