"A gente quer ele fique", diz diretor de futebol do São Paulo sobre renovação com Rafinha

Rafinha pode permanecer no São Paulo para 2025, ao menos para o primeiro semestre. Aos 39 anos, o jogador, que parecia convencido de que penduraria as chuteiras ao fim da atual temporada, já conversa com a diretoria tricolor para ampliar seu vínculo e seguir contribuindo com o clube. Carlos Belmonte, diretor de futebol do clube, comentou o estágio da renovação e destacou a importância do atleta.

"Eu tenho muito desejo de que o Rafinha fique. O Rafinha jogou de lateral esquerdo contra o Atlético-MG e, sabe o que acontece, ninguém se cria no setor. Ele taticamente sabe se posicionar, sabe os atalhos. Não comprometeu, porque é um jogador de um patamar e, além disso, é o principal líder de nosso elenco. Um cara que só faz bem para o elenco todo. Então, assim, eu preciso do Rafinha mais um tempo, mesmo", disse Carlos Belmonte ao podcast Reis da Resenha, da Jovem Pan Esportes, que vai ao ar às 19h (de Brasília) da próxima segunda-feira (2).

"A gente quer que ele fique, ele quer ficar até o meio do ano. A gente quer que fique mais um tempo. Estamos discutindo se fica até o final do Paulista ou até o meio do ano. Eu acho que, para ele, é melhor até o final do Paulista, porque é um campeonato que começa e termina (logo)", completou Belmonte.

A presença de Rafinha em 2025 será importante para que a diretoria busque laterais direitos no mercado com mais tranquilidade. O São Paulo sabe que terá de repor a saída do veterano mais cedo ou mais tarde, porém, com a falta de orçamento para contratações de impacto, o presidente Julio Casares e sua diretoria talvez precisem de mais tempo para aproveitar uma possível oportunidade na janela de transferências.

Além de Rafinha, o São Paulo conta com Igor Vinícius e Moreira como opções para a lateral direita. Igor, inclusive, vem sendo a primeira opção do técnico Luis Zubeldía para o setor nesta reta final de Campeonato Brasileiro.

A continuidade de Rafinha também poderia gerar um movimento de mercado, como a saída de Moreira por empréstimo para que o jovem ganhe rodagem, uma vez que não tem sido utilizado pelo técnico Luis Zubeldía.

Além de suas qualidades como jogador, Rafinha é considerado uma peça importante nos bastidores do São Paulo pelo seu poder agregador e a vasta experiência no mais alto nível do futebol mundial, servindo de exemplo, sobretudo, aos atletas mais jovens, recém-promovidos ao futebol profissional ou que ainda estão iniciando sua carreira. Também por isso a diretoria tricolor considera importantíssima a presença do veterano no vestiário em 2025.