St. Pauli x Holstein Kiel: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo do Alemão

A luta contra o rebaixamento é a atração desta sexta-feira pelo Campeonato Alemão. O St. Pauli recebe o Holstein Kiel no Estádio Millerntor, em Hamburgo, em confronto que abre a 12ª rodada, às 16h30 (de Brasília).

ONDE ASSISTIR: o jogo terá transmissão do Onefootball.

As duas equipes aparecem na zona de rebaixamento da competição. O St. Pauli, que joga em casa e contará com o apoio de sua torcida, abre a área da degola com oito pontos ganhos, apenas três a mais que o penúltimo colocado Holstein Kiel.

O Bayern de Munique lidera o Campeonato Alemão com 29 pontos ganhos, seis a mais que o Eintracht Frankfurt, seu perseguidor mais direto.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES



St. Pauli: Vasilj; Wahl, Smith, Nemeth; Saliakas, Irvine, Boukhalfa, Treu; Afolayan, Eggestein, Guilavogui



Técnico: Alexander Blessin

Holstein Kiel:Weiner; Geschwill, Erras, Ivezic; Holtby, Puchacz, Remberg, Skrybski, Becker; Machino, Harres.



Técnico: Marcel Rapp

Abaixo, todos os confrontos deste fim de semana, no horário de Brasília:

Sexta-feira



16h30: St. Pauli x Holstein Kiel

Sábado



11h30: Augsburg x Bochum



11h30: Freiburg x Borussia Monchengladbach



11h30: Leipzig x Wolfsburg



11h30: Union Berlin x Bayer Leverkusen



11h30: Werder Bremen x Stuttgart



14h30: Borussia Dortmund x Bayern de Munique

Domingo



11h30: Mainz x Hoffenheim



13h30: Heidenheim x Eintracht Frankfurt