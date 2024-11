Restaurante ganhou Maradona com bife de chorizo, virou museu e atraiu Messi

Do UOL, em Buenos Aires (na Argentina)

Um suculento bife de chorizo assado ao ponto e acompanhado de "papas fritas". Foi com essa combinação que, no início da década de 90, o "La Brigada", no bairro de San Telmo, em Buenos Aires (ARG), ganhou o paladar e o coração de ninguém menos que Diego Maradona, a lenda argentina.

A predileção do craque pelo local ganhou fama ao longo do tempo e, além de virar ponto turístico, atraiu outros astros, como Lionel Messi, o tenista Novak Djokovic, o jogador de basquete Manu Ginóbili, o técnico do Atlético-MG, Diego Milito, entre outros.

O prato predileto do Maradona era o bife de chorizo. Já o Messi prefere as pastas (massas).

Victor Hugo, garçom do "La Brigada"

Um verdadeiro museu do futebol

Autógrafo de Maradona em quadro para "los muchachos de La Brigada", seu restaurante preferido Imagem: Bruno Braz / UOL

A experiência no La Brigada é muito além da gastronomia. Trata-se de um verdadeiro museu com itens valiosos e históricos.

Há quadros e camisas autografadas de Maradona, Messi e outros craques mundiais. Encontram-se também mantos de diversos clubes do planeta, incluindo os brasileiros.

Flâmulas, troféus famosos e peças decorativas compõem o cenário rústico e de madeira, que fazem o ambiente misturar o "raiz" com o luxo.

Maradona, como esperado, é o mais venerado. Para onde se olha, encontra-se Diego, seja em seus itens pessoas ou em fotografias.

Preço salgado

Fachada do La Brigada: restaurante favorito de Maradona e que já recebeu Messi, Djokovic e outros Imagem: Bruno Braz / UOL

Os torcedores de Atlético-MG e Botafogo que quiserem conhecer o restaurante precisam preparar o bolso.

Prato predileto de Maradona, o bife de chorizo, por exemplo, custa 29,1 mil pesos (cerca de R$ 168).

Já as papas fritas (batatas fritas) saem a 5,9 mil pesos (R$ 34). Refrigerante ou água custam 3,2 mil pesos (R$ 18).

* Valores cobrados em 27 de novembro de 2024.