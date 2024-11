Modric revela o que faltou ao Real Madrid contra o Liverpool

O Real Madrid segue patinando na edição 2024/25 da Liga dos Campeões da Europa. Nesta quarta-feira, o time espanhol foi derrotado pelo Liverpool, fora de casa.

Com o resultado, o Real Madrid caiu para a 24ª posição na tabela da fase de liga da Champions. No cenário atual, o time espanhol ficaria com a última vaga no mata-mata antes das oitavas de final.

"Fomos bem na defesa, compactos, linhas juntas. Tivemos muitos contra-ataques, mas no último terço do campo faltou algo a mais. Essa foi a diferença", disse o croata Luka Modric, ao canal Movistar+.

O Real Madrid volta a jogar pela Champions no dia 10 de dezembro, contra a Atalanta, na Itália. Antes disso, terá três compromissos pelo Campeonato Espanhol, contra Getafe, em casa, e Bilbao e Girona, ambos fora.