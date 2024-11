Zaga ideal? André Ramalho e Gustavo Henrique crescem de rendimento e ganham sequência no Corinthians

Além do eficiente desempenho ofensivo, uma marca do bom momento do Corinthians nesta reta final de temporada é a sequência de André Ramalho e Gustavo Henrique na zaga. A dupla atuou desde o início nas vitórias contra Cruzeiro e Vasco, na Neo Química Arena.

Gustavo vem de uma sequência de quatro jogos como titular, ganhando de vez a confiança do técnico Ramón Díaz. Já Ramalho teve sua sequência interrompida devido a uma lesão na coxa no clássico contra o Palmeiras, tendo retornado diante do Cruzeiro.

Ramón já fez diversas mudanças na defesa corintiana desde que chegou ao clube, em julho. O treinador mexeu na formação do Corinthians, tendo começado sua trajetória com esquema de três zagueiros, e deu chances para outros atletas, como Félix Torres e Cacá, nomes frequentes na rotação da equipe.

Agora, porém, o comandante viu na experiente zaga um ponto de solidez. André Ramalho é o defensor mais técnico do elenco, enquanto Gustavo é um pilar no jogo aéreo.

"Creio que tenho que elogiar a todos da parte defensiva, melhoramos de forma incrível. Jogamos bem, sério, cedemos menos gols. Estão respondendo bem e dando confiança", disse Ramón Díaz, após a vitória contra o Vasco, ao ser questionado sobre o sistema defensivo.

Com a consolidação do sistema ofensivo, o principal desafio da comissão técnica é deixar a equipe mais equilibrada, cedendo menos espaços na formação de losango. Nas últimas duas partidas, o time cedeu poucas chances aos adversários e ficou longe de sofrer o sufoco visto em grande parte da temporada.

A tendência é que André Ramalho e Gustavo Henrique sejam titulares no próximo sábado, contra o Criciúma, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Livre de qualquer chance de rebaixamento, o Timão busca uma vaga para a próxima Copa Libertadores.

Veja números de André Ramalho em 2024:

26 jogos (22 como titular)



1 gol



1 assistência



7 cartões amarelos



1 cartão vermelho

Veja números de Gustavo Henrique em 2024:

34 jogos (30 como titular)



2 gols



1 assistência



11 cartões amarelos



1 cartão vermelho