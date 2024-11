Vasco vende 10 mil ingressos para duelo contra o Atlético-GO

O Vasco anunciou nesta quarta-feira que 10 mil ingressos foram vendidos para o duelo contra o Atlético-GO, válido pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. As equipes se enfrentam neste sábado, às 21h30 (de Brasília), no estádio São Januário, no Rio de Janeiro.

No momento, os ingressos estão disponíveis apenas para os torcedores assinantes dos planos de sócio-torcedor. As vendas para o público geral iniciam nesta quinta-feira, às 10h (de Brasília). As entradas variam de R$ 80,00 a R$ 140,00.

Parcial de ingressos emitidos para VASCO x Atlético-GO ? SEJA UM GIGANTE E GARANTA O SEU INGRESSO! ??

O Vasco busca contra o Atlético-GO colocar ponto final na péssima sequência recente. O Cruzmaltino perdeu seus últimos quatro jogos, sendo o mais recente no domingo, para o Corinthians, por 3 a 1.

O jogo será o primeiro da equipe carioca desde a demissão do técnico Renato Paiva. O treinador não resistiu aos maus resultados e caiu após a derrota para o Corinthians. O ex-jogador Felipe irá comandar a equipe interinamente.

O Vasco ocupa a 11ª colocação, com 43 pontos conquistados, enquanto o Atlético-GO, já rebaixado, figura na lanterna da tabela de classificação, com 26.