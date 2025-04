Brasileiro ex-UFC sofre nocaute fulminante no boxe sem luvas; veja

Fábio Maldonado, ex-lutador do UFC e uma das figuras mais conhecidas do MMA brasileiro, enfrentou um verdadeiro pesadelo em sua estreia no BKFC (Bare Knuckle Fighting Championship), torneio de boxe sem luvas. O veterano de 45 anos entrou no ringue com uma grande expectativa de mostrar seu talento na nobre arte, mas a realidade foi bem diferente. Em um combate cheio de tensão, Maldonado levou um nocaute brutal de deixar qualquer fã boquiaberto (clique aqui ou veja o vídeo abaixo).

O confronto aconteceu na última sexta-feira (4), e, logo nos primeiros segundos de luta do segundo round, o ex-UFC tentou mostrar sua experiência, mas acabou sendo surpreendido. A agressividade do também ex-Ultimate John Phillips, que se mostrou bem preparado para a modalidade, foi um fator determinante para o desfecho do embate. Em uma troca de golpes, o brasileiro acabou levando um pesado cruzado de esquerda que o deixou sem reação, sendo nocauteado de maneira fulminante.

Histórico no UFC

O nocaute veio como um choque, especialmente porque Maldonado sempre foi um lutador considerado um osso duro de roer e resistente, conhecido por sua trocação no MMA. Em seu currículo, o 'Caipira de Aço' tem confrontos contra nomes como Fedor Emelianenko, Stipe Miocic, Quinton Jackson, Glover Teixeira, Jiri Prochazka, entre outros.

O que é o BKFC

BKFC, que significa Bare Knuckle Fighting Championship, é uma organização que promove lutas de boxe sem luvas. Os confrontos são disputados no formato tradicional de boxe, mas sem o uso de luvas de proteção, o que aumenta a intensidade e a agressividade dos combates - além disso, o ringue é em formato circular. O evento ganhou bastante atenção nos últimos anos, atraindo lutadores de MMA, boxe e outras modalidades.

Game, set, match ? John Phillips defeats Fabio Maldonado!#BKFC72 | Live NOW on DAZN pic.twitter.com/umd6x9gVVh

- DAZN Sport (@DAZN_Sport) April 5, 2025

