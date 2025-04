Felipe Drugovich fará TL1 do GP do Bahrein no lugar de Fernando Alonso

Felipe Drugovich, da Aston Martin, participará da primeira sessão de treinos livres do GP do Bahrein de Fórmula 1. Fernando Alonso cedeu seu lugar ao brasileiro para cumprir exigências da FIA.

Aston Martin Aramco Test and Reserve Driver @FelipeDrugovich will step into the cockpit of Fernando's #AMR25 for FP1 at this weekend's #BahrainGP. pic.twitter.com/MmGjVjZrxg ? Aston Martin Aramco F1 Team (@AstonMartinF1) April 8, 2025

No primeiro treino livre do Circuito Internacional de Shakir, no Bahrein, Felipe Drugovich estará no cockpit da Aston Martin por 60 minutos para coleta de dados. O brasileiro já conhece o traçado, tendo sido o substituto de Lance Stroll nos testes de pré-temporada em 2023.

A FIA exige que cada equipe promova ao menos duas participações de pilotos novatos por carro ao longo da temporada. A Aston Martin cumprirá a primeira das quatro sessões de Treino Livre 1 obrigatórias em 2025 com a mudança de Fernando Alonso e Drugovich. Portanto, o espanhol ainda precisará ceder o assento em mais uma ocasião, enquanto Lance Stroll segue com as duas substituições pendentes.

"Estou muito feliz por voltar a pilotar um carro de F1, especialmente tão cedo na temporada. Tenho me preparado no simulador para me familiarizar com o carro, e o Bahrein é uma pista que conheço bem e gosto muito de pilotar. Estou empolgado para contribuir e fornecer à equipe os dados de que precisam para alcançar o melhor desempenho neste fim de semana. Agradeço a toda a equipe pelo apoio contínuo", afirmou o brasileiro.

O GP do Bahrein será disputado no próximo domingo, às 12h (de Brasília). Com Bortoleto na Sauber e Drugovich na Aston Martin, esta será a primeira vez desde 2023 em que dois brasileiros estiveram na pista juntos. Na última ocasião, no TL1 de Abu Dhabi, Drugo e Pietro Fittipaldi (Haas) dividiram a pista.