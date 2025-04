Fla anuncia renovação de Gerson até 2030: 'Seguirá aterrorizando os rivais'

Do UOL, no Rio de Janeiro

Depois de uma longa novela, o Flamengo anunciou a renovação de contrato com Gerson até 2030.

O que aconteceu

O Rubro-negro divulgou a informação em suas redes sociais brincando com o apelido do meia de "Coringa". Uma montagem colocou o jogador como se fosse o personagem dos cinemas e dos quadrinhos com a legenda: "Nosso Coringa renovou seu vínculo com o Mengão e seguirá aterrorizando os rivais por mais cinco anos".

O vínculo anterior de Gerson ia até 2027. Foram necessárias uma série de rodadas de negociações para se chegar a um acordo.

O jogador possuía o mesmo salário de quando retornou ao Fla, em 2023. Desde então, seu staff exigia uma valorização salarial e entendia que os vencimentos estavam defasados, enquanto recebia sondagens de clubes da Europa, como o Zenit, da Rússia.

Os dois lados precisaram ceder. No fim, o Flamengo considera ter dado um considerável aumento ao ídolo.

Gerson possui uma série de títulos pelo Rubro-Negro. Ele é campeão da Libertadores (2019), da Recopa Sul-Americana (2020), bicampeão brasileiro (2019 e 2020), campeão da Copa do Brasil (2024), tricampeão da Supercopa do Brasil (2020, 2021 e 2025) e tetracampeão carioca (2020, 2021, 2024 e 2025).