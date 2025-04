Novo patrocínio do São Paulo prevê mais de R$ 600 mi fixos e dobra até 2030

O contrato de patrocínio de até R$ 1 bilhão do São Paulo com a Superbet tem mais de 60% de seu valor total fixo, com aumento progressivo que vai praticamente dobrar o pagamento anual em 2030, no centenário do clube.

O que aconteceu

O CEO da Superbet, Alexandre Fonseca, afirmou ao UOL que mais de R$ 600 milhões do montante são fixos, ou seja, não dependem de metas. O empresário preferiu não destrinchar valores, mas cravou que mais da metade da quantia total é assegurada no novo acordo.

O contrato tem uma parte muito significativa fixa. Obviamente que eu não tenho a intenção de entrar em números absolutos, mas mais de 60% do valor divulgado hoje [R$ 1 bilhão] é fixo. E aí você tem os 40% [restantes] baseados não só em performance, mas em outros gatilhos que acabam subindo o valor de São Paulo ano a ano.

Alexandre Fonseca, CEO da Superbet, ao UOL

Os outros 40% previstos no contrato virão de bônus por performance e mais gatilhos. As quantias variam de acordo com o torneio e não serão ativadas exclusivamente em caso de título.

Não tem [que ganhar tudo para ativar o bônus]. As métricas de sucesso, óbvio que são infladas quando se ganha um campeonato, mas não significa que você só ativa a bonificação nesse caso. Existe a relevância em você jogar uma final de Libertadores e jogar uma final de Copa do Brasil, por exemplo. E ainda que você perca, sendo o vice-campeão, existe uma legibilidade de bônus naquele momento.

O valor da parcela anual do patrocínio vai subir ao longo das seis temporadas de contrato, dobrando em 2030. "É um aumento, em média, acima de 100%", disse Fonseca. Antes da reformulação do contrato, a Superbet pagaria R$ 52 milhões ao clube neste ano.

O UOL apurou que a média anual de valores fixos mínimos a serem recebidos pelo São Paulo fica na casa dos R$ 103 milhões. O montante inicia menor em 2025 e conta com um aumento gradativo até 2030. Na última temporada do acordo, o valor é praticamente o dobro do que o Tricolor irá receber no primeiro ano.

De olho em trio de rivais

A casa de apostas e o São Paulo também definiram que vão monitorar contratos de rivais para eventuais incrementos. A medida foi pensada após o acordo inicial, fechado no ano passado, ter ficado rapidamente defasado com Corinthians, Palmeiras e Flamengo anunciando patrocínios com valores consideravelmente superiores.

A gente vive num país onde você tem altos índices de inflação, então tem que levar isso em consideração obrigatoriamente. Existe uma outra métrica também que entende e acompanha a dinâmica de mercado. A gente já previu nesse contrato a criação de um índice que acompanha uma eventual subida de [patrocínios de] outros clubes, como Flamengo, Palmeiras, Corinthians para evitar que exista uma defasagem, como era o caso anteriormente.

Alexandre Fonseca, CEO da Superbet, ao UOL

Em janeiro de 2024, quando a gente anuncia o patrocínio do São Paulo, foi o maior contrato de patrocínio máster do Brasil naquela época. Na sequência disso, vem o Corinthians anunciando um patrocínio gigante, o Flamengo reajustando para um valor maior do que o do Corinthians. E agora, mais recentemente, o Palmeiras fechando com uma concorrente nossa um contrato também de valor muito expressivo.

E aí a gente olha um contrato que foi fechado como o maior de patrocínio master do Brasil até então se tornar extremamente defasado frente a outros clubes. Então, visto que o negócio já não era bom para o São Paulo e nos deixava ali expostos, a gente decidiu fazer não só a extensão, mas também o aumento expressivo do valor pago com o pioneirismo de um contrato de seis anos no futebol brasileiro.

Alexandre Fonseca, CEO da Superbet, ao UOL

A renovação do patrocínio é o segundo contrato de longo prazo do 'Projeto Centenário 2030' do São Paulo. O clube lançou a iniciativa no final de outubro, anunciando a extensão com a Ademicon, que foi a primeira marca a aderir à parceria longeva.